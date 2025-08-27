Christian Brueckner, principal sospechoso del caso de Madeleine McCann, será liberado. Según Rob Pattinson, reportero del medio británico The Sun, el único señalado del secuestro de la niña británica desaparecida será uno de los hombres más buscados del mundo cuando sea liberado y, a la vez, uno de los más protegidos.

Pattinson expresó: “Fui parte del reciente y explosivo documental Madeleine McCann: Inside the Secret Evidence, que destapó un expediente de evidencia circunstancial. Después de meses de seguir a Brueckner, no podía imaginar nada más aterrador que verlo liberado y rondar entre el público”.

Después de pasar años tras las rejas en Alemania por el presunto asesinato de la pequeña Madeleine McCann, el peligroso Brueckner será liberado en cuestión de semanas. Las leyes alemanas implican que al condenado por violación y abuso sexual infantil se le pueden ofrecer una serie de concesiones al ser excarcelado.

“Siempre que llame a su agente de libertad condicional una vez a la semana para registrarse, se considerará que está 'bajo control'. Incluso podría ser sacado de prisión y llevado de contrabando a una casa segura en un lugar secreto por agentes federales alemanes, quienes asumirán la responsabilidad de su seguridad”, agregó el periodista.

Christian Brueckner será liberado tras cumplir su condena por violación

Un psiquiatra del tribunal lo etiquetó como “psicópata” y uno de los “hombres más peligrosos de la sociedad”, lo que significa que los abogados están desesperados en imponer un toque de queda y restricciones.

Brueckner tiene antecedentes delictivos, tras ser declarado culpable de abuso sexual de un niño en 1994 y condenado a dos años de prision preventiva. En esa ocasión, se escapó de Alemania a Portugal. En 2005 violó a una mujer en Portugal, pero fue liberado por falta de pruebas. McCann desapareció en 2007, y Brueckner recién fue condenado por el crimen de 2005 en 2019.

Limitaciones legales

Pese a que en el Reino Unido se podrían agregar fácilmente toques de queda, etiquetas y restricciones como parte de las condiciones de liberación, el sistema jurídico alemán está fuertemente inclinado a favor de los derechos de los individuos. Esto significa que hay grandes posibilidades de que un tribunal rechace las solicitudes de la licencia de excarcelación.

Increíblemente, una fecha de audiencia judicial para presentar condiciones para que le coloquen etiquetas e imponen toque de queda fue cancelada por preocupaciones de seguridad para Brueckner. Los abogados del acusado argumentan que su cliente puede ser amenazado por miembros del público.

Ropa y dinero en efectivo al momento de la liberación

El día de su liberación, Brueckner tendrá derecho a ropa nueva y $200 euros de “dinero de liberación” financiado por el Gobierno de Alemania. Además, será puesto en libertad condicional para su seguimiento.

Se espera que el hombre siga sujeto a informes obligatorios, para que los oficiales de libertad condicional puedan vigilarlo. En tanto, los oficiales lo mantendrán en vigilancia, mientras continúan investigando sobre el caso McCann.

Según los términos de su liberación, Brueckner no podrá viajar al exterior inmediatamente, pero se espera que dentro de unas semanas esta restricción se levante. En ese momento, tendrá libertad de viajar dentro de Europa, siempre y cuando se comunique con un oficial de libertad condicional por teléfono, al menos, cada semana.

