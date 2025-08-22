Erik Menéndez, de 54 años, no obtuvo la libertad condicional que había solicitado, más de 35 años después de que él y su hermano Lyle asesinaran a tiros a sus padres, José y Kitty Menéndez, en la lujosa residencia familiar de Beverly Hills en 1989, lo que inspiró la serie de Netflix “Monstruos”. La decisión fue anunciada por la Junta de Audiencias de Libertad Condicional de California, que ordenó que Erik permanezca en prisión por al menos tres años más.

La audiencia, realizada este jueves 21 de agosto de 2025 mediante videoconferencia desde la cárcel de San Diego, se prolongó durante casi todo el día. Los miembros del panel evaluaron el comportamiento de Erik, su actitud hacia los asesinatos y su historial criminal previo al parricidio, incluyendo dos robos, problemas de disciplina en prisión y posesión de contrabando.

A pesar de las solicitudes de familiares, amigos y figuras públicas, como la mediática Kim Kardashian, la junta determinó que el mayor de los Menéndez aún representaba un riesgo “irrazonable” para la seguridad pública. Robert Barton, comisionado del panel, reconoció la posibilidad de redención, pero subrayó que los estándares legales indicaban que no estaba listo para ser liberado.

El revés para Erik ocurre justo antes de que Lyle Menéndez, de 57 años, comparezca ante otro panel de libertad condicional. Ambos hermanos fueron resentenciados en mayo de este año, reduciendo sus penas de cadena perpetua a 50 años con posibilidad de libertad condicional, gracias a cambios en la legislación de California que permiten reconsiderar sentencias de delitos cometidos por menores de 26 años.

El asesinato de José y Kitty Menéndez fue uno de los primeros casos de alto perfil televisados en Estados Unidos. Los hermanos dispararon repetidamente con escopetas a sus padres, inicialmente alegando un golpe de la mafia, antes de confesar sus actos a su terapeuta. Más tarde, declararon que actuaron en defensa propia, citando años de abuso emocional y sexual por parte de su padre.

Los fiscales se oponen a esa versión y sostienen que los crímenes fueron un acto cínico para apropiarse de la fortuna familiar, estimada en cientos de miles de dólares, y destacan que los hermanos ofrecieron múltiples versiones de los hechos durante la investigación, lo que según ellos evidencia que nunca asumieron completamente su responsabilidad.

Durante la audiencia, Erik describió los momentos del parricidio con emoción y remordimiento, afirmando que su intención era que la sanación fuera para la familia, no para él. Sus familiares, algunos de ellos gravemente enfermos, testificaron a favor de su liberación, expresando perdón y esperanza de reconciliación.

Sin embargo, la brutalidad del crimen y las múltiples violaciones a la ley antes y después del asesinato pesaron en la decisión. Entre los antecedentes evaluados se incluyeron peleas en prisión, posesión de teléfonos y tabaco escondidos, así como otros incidentes de contrabando, que demostraron a la junta que Erik no había sido un prisionero completamente modelo.

Además, la audiencia destacó el impacto cultural del caso, ya que los documentales, series y la cobertura mediática constante convirtieron a los Menéndez en figuras icónicas, elevando su historia a un fenómeno de la cultura pop que sigue fascinando a Estados Unidos y al mundo.

El rechazo a la libertad condicional no cierra las opciones para los hermanos. Erik podrá solicitar nuevamente la liberación dentro de tres años. Paralelamente, ambos hermanos pidieron clemencia al gobernador de California, Gavin Newsom, que podría reducir su pena o conceder un indulto parcial, aunque sin anular las condenas.

Otra vía en consideración es un nuevo juicio, solicitado por los Menéndez tras descubrirse pruebas adicionales en el caso. La fiscalía de Los Ángeles se opone a esta solicitud, sosteniendo que los cambios en su comportamiento se deben únicamente a la expectativa de libertad y que siguen representando un peligro.

La decisión sobre Lyle, que se dará a conocer este viernes, es independiente y podría diferir de la de Erik, ya que los paneles evalúan su conducta individual y la gravedad de su participación en los asesinatos y en la vida criminal previa.

El interés mediático reciente se potenció con la serie de Netflix "Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez", que recorre de manera ficcional la vida familiar hasta el juicio. La producción muestra la infancia de lujo y aparente perfección, así como los abusos denunciados por los hermanos.

El tráiler revela la noche del 20 de agosto de 1989, cuando ambos ingresaron a la mansión armados con escopetas y dispararon contra sus padres, con recreaciones dramáticas interpretadas por Nicholas Alexander Chavez (Lyle) y Cooper Koch (Erik). La serie mezcla momentos de culpa, remordimiento y justificación de los protagonistas, dejando entrever la compleja psicología detrás del crimen.

La serie también incorpora al periodista Dominick Dunne, interpretado por Nathan Lane, quien analiza el crimen y cuestiona el móvil detrás del parricidio. La producción fue clave para renovar el interés público en los hermanos Menéndez, llevando su historia a nuevas generaciones y reabriendo debates sobre abuso, responsabilidad y justicia.

