El caso de los hermanos Menéndez sigue despertando controversia y debates 35 años después de que Lyle y Erik asesinaran a sus padres, José y Kitty Menéndez, en su mansión de Beverly Hills. A pesar de los numerosos pedidos de liberación, el fiscal a cargo del caso ha rechazado las solicitudes, manteniendo a los hermanos tras las rejas desde 1996. La brutalidad del crimen, que involucró disparos con escopetas del calibre 12, ha dejado una marca indeleble en la memoria colectiva, y la defensa de los hermanos, que alegan haber actuado en defensa propia tras sufrir abusos, sigue generando discusión.

La historia real de “Monstruos”, los hermanos asesinos Lyle y Erik Menéndez que inspiraron una nueva serie de Netflix

Erik Menendez

La perspectiva de la fiscalía ante los hermanos Menéndez: “Estúpidos asesinos de deportistas”

Pamela Bozanich, la fiscal principal del primer juicio, ha arrojado polémicas declaraciones sobre su punto de vista frente al caso en un reciente documental del Canal 5 titulado "Asesinato en Beverly Hills: Los hermanos Menéndez". "La idea de que estas delicadas flores cometieran este acto irreflexivo de matar a mamá y papá es repugnante", sentenció y añadió que los hermanos planearon meticulosamente el asesinato, dejando en claro que, a pesar de sus alegaciones de abuso, Bozanich no cree que fueran víctimas.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"Mintieron, mintieron y mintieron. Siempre fueron mentirosos", manifestó, enfatizando que su defensa fue un intento elaborado de manipular la narrativa. A lo largo del tiempo, Bozanich ha mantenido su posición sobre la naturaleza de los hermanos al afirmar que no tuvo ninguna reacción ante ellos ya que “para mí eran como plantas en macetas, plantas venenosas en macetas, pero no había nada en ellas que me pareciera fascinante. Eran simplemente unos estúpidos asesinos de deportistas”.

Pamela Bozanich

A pesar de reconocer que su padre era un "hombre horrible", subrayó que esto no justifica el crimen: "La pérdida de José Menéndez fue un gran logro para la humanidad”, estableció y agregó que su legado fue “criar a dos hijos capaces de asesinar". La fiscal reveló que el único motivo por el que da su opinión después de 33 años “es porque esa pobre mujer que dio a luz a ambos fue tratada como un felpudo tanto por su marido como por sus hijos y fue asesinada como un animal salvaje dentro de su propia casa".

Esta declaración resuena con aquellos que creen que, aunque el padre tenía un carácter deplorable, los hermanos no actuaron por necesidad, sino por un deseo calculado de obtener su fortuna: "El motivo por el que no se marcharon fue porque querían el dinero, querían básicamente lo que se llama un divorcio italiano, tú recibes el dinero y tu pareja se va. Y eso es lo que hicieron". "Lo que estaban intentando hacer era crear un escenario, que era la noche de los asesinatos, en la que estaban en peligro inminente. Corrieron hacia el coche, cogieron las armas y volaron por los aires a mamá y papá".

Aunque Bozanich y su equipo presionaron por la pena de muerte, los hermanos Menéndez recinieron cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional durante su segundo juicio en 1996, luego de que el primero fuera declarado nulo. La fiscal expresó que estaba “decepcionada” ante la sentencia pero “sabía que iba a suceder” porque "es fácil absolver, pero es mucho más difícil condenar cuando todo el mundo te está mirando".

"Monstruos": Ryan Murphy se defendió de las críticas de Erik Menéndez por el éxito de Netflix

Nuevas revelaciones y el futuro de los hermanos Menéndez

Recientemente, se ha revelado nueva evidencia en forma de una carta escrita por Erik Menéndez, en la que se describe el abuso prolongado que sufría a manos de su padre. La carta, que consta de una captura de pantalla publicada en Instagram por el fiscal del distrito de Los Ángeles, George Gascón, ha reavivado el interés en el caso y ha llevado a discusiones sobre la posibilidad de una revisión de la sentencia.

Fue escrita ocho meses antes de asesinato atroz y, en ella, Erik comparte sus temores sobre su progenitor y cómo su situación se volvió insostenible, lo que ha provocado una nueva ola de apoyo público y familiar.

Alejandro Hartmann, el argentino que dirigió 'The Menendez Brothers', suceso en Estados Unidos

Con la finalidad de exhibir “una poderosa muestra de unidad” para los hermanos Menéndez, hoy se llevará a cabo una conferencia de prensa en Los Ángeles a las 13, donde familiares y figuras públicas, incluida la actriz Rosie O'Donnell, se reunirán para mostrar apoyo a los hermanos. Un portavoz de la Fiscalía del distrito ha declarado que no formará parte de la conferencia, lo que indica la complejidad y la tensión que todavía rodean este caso tan mediático.

Mientras el debate continúa, la pregunta persiste: ¿realmente actuaron en defensa propia o su crimen fue un plan calculado por dinero? La historia de los Menéndez sigue siendo un oscuro recordatorio de las complejidades del abuso, la justicia y la moralidad. Con el tiempo, su caso sigue evolucionando, dejando a la sociedad completamente dividida.

La carta que escribió Erik Menéndez

Qué dice la carta que escribió Erik Menéndez a su primo Andy Cano

“He estado tratando de evitar a papá. Todavía me pasa, Andy, pero ahora es peor para mí. No puedo explicarlo. Tiene tanto sobrepeso que simplemente no puedo soportar verlo. Nunca sé cuándo va a suceder y me está volviendo loco".

"Todas las noches me quedo despierto pensando que podría venir. Necesito sacarlo de mi mente. Sé lo que dijiste antes, pero tengo miedo. Simplemente no conoces a papá como yo. ¡Está loco! Me ha advertido cientos de veces que no se lo cuente a nadie. Especialmente a Lyle. ¿Soy un cobarde? No sé si voy a superar esto. Puedo manejarlo, Andy. Necesito dejar de pensar en ello”.

AT/ML