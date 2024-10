El exjefe de la mafia, Michael Franzese, compartió recientemente en su canal de YouTube detalles sobre su tiempo en prisión junto a los hermanos Lyle y Erik Menéndez, quienes fueron condenados en 1996 por el asesinato de sus padres en su mansión de Beverly Hills.

Franzese, quien hoy en día es orador motivacional y creador de contenidos, reveló que pasó más tiempo con Lyle y llegó a la conclusión de que "Lyle era un manipulador". A pesar de esto, el exmafioso aseguró: "No creo que hayan matado a sus padres por dinero. Creo que fueron honestos sobre el abuso que sufrieron".

Netflix estrena "Monstruos" una serie basada en el brutal crimen de los hermanos Menéndez

Durante el juicio, los Menéndez afirmaron que mataron a sus padres, José y Kitty Menéndez, en defensa propia, después de haber sufrido abusos sexuales y por temor a que sus padres los asesinaran. Sin embargo, la fiscalía argumentó que el verdadero motivo era la herencia multimillonaria, destacando que los hermanos gastaron grandes sumas en relojes, autos y propiedades de lujo tras los asesinatos. Franzese, sin embargo, no comparte esa visión: "No creo que el dinero fuera la razón. He hablado muchas veces con Lyle, y aunque era manipulador, lo que dijeron sobre el abuso tiene sentido".

Franzese también recordó lo difícil que fue la vida en prisión para los hermanos, describiéndola como un lugar "brutal" y comparándola con "un auténtico zoológico". Relató cómo los otros reclusos constantemente los amenazaban: "Cuando caminábamos por la cárcel, [los otros reclusos] les decían a los hermanos Menéndez: 'Los vamos a matar. Los vamos a atrapar. Ustedes mataron a sus padres'".

Los motivos del crimen, según Michael Franzese

En cuanto a su relación con Lyle y Erik, Franzese explicó que compartía muchas conversaciones con ellos. "Nos volvimos bastante amistosos", dijo. Sin embargo, agregó que, en su opinión, los hermanos "no eran muy inteligentes", algo que considera que les jugó en contra tras los asesinatos: "Después de matar a sus padres, se lanzaron a gastar de más. Compraron coches, ropa cara... hicieron todo lo que no debían hacer".

"Monstruos", la nueva serie de Netflix basada en la historia real de los hermanos asesinos Lyle y Erik Menéndez

Franzese también recordó una anécdota sobre cómo su hijo pequeño habló con Lyle durante una visita familiar. “Mi esposa y mi hijo de cuatro años vinieron a visitarme, pero terminaron hablando con Lyle a través del cristal", relató. "Mi hijo Michael Jr. comenzó a hablar con Lyle, le hacía preguntas y estaba muy curioso. Mi esposa estaba nerviosa... sabía la historia de los Menéndez, pero yo le dije que lo dejara pasar".

Franzese concluyó su reflexión sobre el caso de los Menéndez dejando en claro que, aunque cree que ambos fueron víctimas de abuso, no justifica el crimen: "Podrían haber hecho muchas otras cosas. Podrían haber acudido a las autoridades o huido, pero no tenían por qué asesinar brutalmente a sus padres", sentenció.

Actualmente, las condenas de los hermanos están siendo revisadas tras la presentación de nuevas pruebas en 2023 que detallan más sobre los abusos que sufrieron a manos de su padre, información que fue omitida en su segundo juicio.

