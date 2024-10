El caso de los hermanos Menéndez, arrestados por el asesinato de sus padres José y "Kitty" en Beverly Hills (Estados Unidos), podría dar un giro a raíz del descubrimiento de una carta donde Erik relataba los presuntos abusos sexuales a los que eran sometidos. En ese sentido, en la misiva que el detenido envió a su primo Andy Cano, indicó que le tenía miedo a su papá porque "está loco".

“He estado tratando de evitar a papá. Todavía me pasa, Andy, pero ahora es peor para mí. No puedo explicarlo. Tiene tanto sobrepeso que simplemente no puedo soportar verlo. Nunca sé cuándo va a suceder y me está volviendo loco", se leía en el mensaje, escrito ocho meses antes de los crímenes que cometería junto a su hermano Lyle.

Y agregaba: "Todas las noches me quedo despierto pensando que podría venir. Necesito sacarlo de mi mente. Sé lo que dijiste antes, pero tengo miedo. Simplemente no conoces a papá como yo. ¡Está loco! Me ha advertido cientos de veces que no se lo cuente a nadie. Especialmente a Lyle. ¿Soy un cobarde? No sé si voy a superar esto. Puedo manejarlo, Andy. Necesito dejar de pensar en ello”.

Según el abogado defensor Cliff Gardner, la carta fue escrita en diciembre de 1988, pero la madre de Cano la encontró hace nueve años. Por ese motivo, fue incluida en una petición de 2023 para examinar la condena de los hermanos. En concordancia con lo expuesto, Cano, que falleció en 2003, había testificado que Erik le contó sobre el supuesto abuso de su padre cuando tenía 13 años.

Al respecto, el letrado aseguró que, si la evidencia se hubiera presentado al jurado durante el juicio de 1996, podría haber cambiado el veredicto final. “Dada la muy diferente comprensión actual del impacto devastador del abuso sexual y físico en niños pequeños, el testimonio sobre el abuso sexual de José a Lyle que fue excluido en el segundo juicio y la nueva evidencia notable presentada en la petición de hábeas corpus, creemos que la nueva sentencia es en interés de la justicia”, afirmó a la CNN, a la par que subrayó que: “Los hermanos han cumplido más de 30 años en prisión. Eso es suficiente”.

Lyle y Erik Menéndez se encuentran presos desde hace 35 años.

La carta fue publicada por el fiscal de distrito de Los Ángeles, George Gascón, en su cuenta de Instagram, aunque luego eliminó la publicación. Sumado a esto, coincidió con los dichos de Gardner, afirmando a Fox News: “Creo que hace 35 años, las normas culturales eran un poco diferentes. No hay duda de que un jurado hoy en día miraría este caso, probablemente, de manera muy diferente”.

El fiscal había afirmado recientemente que su oficina está examinando pruebas que no habían sido aceptadas en el juicio para decidir si Erik y Lyle deben continuar cumpliendo sus sentencias de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, lo cual le generó esperanza a la familia Menéndez.

Al respecto, Gascón mencionó que estaba revisando las acusaciones hechas el año pasado por Roy Rosselló, un exmiembro de la banda Menudo, quien afirmó que José Menéndez abusó de él cuando era adolescente. El episodio habría tenido lugar en la década del '80, mientras trabajaba como ejecutivo musical.

El caso de los hermanos se volvió conocido debido a las peculiares características que rodeaban la muerte de José y Mary Louise "Kitty" Menéndez. Es que, mientras la fiscalía argumentó que Lyle y Erik mataron a sus padres para heredar la fortuna familiar, los condenados insistieron en que sus acciones fueron un acto desesperado causado por años de abusos físicos, emocionales y sexuales sufridos a manos de sus progenitores.

A pesar de ello, la Justicia de Estados Unidos los encontró culpables del asesinato a quemarropas de sus padres y fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Además, las autoridades los enviaron a prisiones separadas por el riesgo de que al estar juntos planearan escaparse.

