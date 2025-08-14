El rey Carlos III envió un mensaje a los isleños en el "Falklands Day"

El rey Carlos III de Inglaterra celebró el "Falklands Day" con un mensaje enviado a la Asamblea Legislativa y a la población implantada en las Islas Malvinas. “Aprecio profundamente los lazos que nos unen y sé que continuaremos trabajando juntos, incluyendo en un importante cambio climático y en cuestiones medioambientales”, expresó.

En una carta difundida en la red social X por la cuenta oficial del gobierno de las Islas Malvinas, el monarca envió sus “cordiales felicitaciones” a la comunidad de las islas y aseguró que conserva “recuerdos muy gratos” de su tiempo en el territorio. El mensaje fue compartido junto a una foto de una visita del entonces príncipe a las islas en 1999.

Con foco en el “papel crucial” del cuidado del ambiente y sin referencia al reclamo de soberanía argentino, Carlos agregó: “Me impresionó especialmente el compromiso de la comunidad y su firme determinación de proteger el patrimonio natural. El trabajo realizado por organizaciones locales para restaurar hábitats y comprender la importancia de las especies marinas constituye una valiosa contribución a los esfuerzos internacionales por proteger la biodiversidad”.

“Mi esposa y yo deseamos aprovechar esta oportunidad para enviarles nuestros mejores deseos para el año que comienza”, concluye el mensaje que lleva la firma del rey de Inglaterra.

Cada 14 de agosto, Inglaterra celebra el “Falklands Day”, en conmemoración a lo que en el país europeo consideran “el primer avistamiento del archipiélago” en 1592 por el explorador inglés John Davis, a bordo de su embarcación Desire.

Sin embargo, uno de los hechos sobre los cuales la República Argentina basa sus derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur es un mapa de las islas realizado por Andrés de San Martín, tripulante de la expedición de Magallanes, comandada por españoles. Fue en 1520, 72 años antes de aquel avistamiento británico.

A partir de la conquista, las Islas Malvinas quedaron dentro de los espacios bajo control efectivo de las autoridades españolas. Toda la región austral de América estaba preservada bajo la soberanía española a través de los diversos tratados suscritos en este período, como el Tratado "Americano" de 1670, entre España e Inglaterra.

En junio pasado, la Organización de Estados Americanos (OEA) extendió un apoyo unánime al reclamo argentino por Malvinas y llamó al Reino Unido a retomar las negociaciones en la disputa por la soberanía de las Islas del Atlántico Sur.

“Por unanimidad y por aclamación, la OEA adoptó una nueva declaración sobre la Cuestión de las Islas Malvinas, reafirmando el respaldo regional al llamado a reanudar negociaciones bilaterales entre Argentina y el Reino Unido. Agradecemos el apoyo unánime que hemos recibido de toda América. Las Malvinas son argentinas”, informó la Cancillería.

El gobierno del Reino Unido lanzó este miércoles una convocatoria por redes sociales para que estudiantes argentinos “visiten” las Islas Malvinas como turistas “para conocer su naturaleza, su cultura y su comunidad de primera mano”.

El concurso, que también incluye a jóvenes de Uruguay y Paraguay, se refiere al archipiélago como "Falkland Islands”. La consigna para participar es enviar un video de hasta 1 minuto en inglés a la embajada británica, que responda a la pregunta: “¿Por qué me gustaría conocer a mis vecinos de las Islas Falkland?”.

El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, aseguró que el concurso es una "nueva provocación" del Reino Unido a los "derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas" de la Argentina.

