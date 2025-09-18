Sam Altman, Tim Cook y otros magnates de Silicon Valley en el banquete de Carlos III para Donald Trump en Windsor

El Castillo de Windsor, bastión de la monarquía británica, fue el escenario de un banquete ofrecido por el rey Carlos III al presidente estadounidense Donald Trump para celebrar la "relación especial" entre ambos países. Contó con la presencia notable de magnates tecnológicos de Silicon Valley.

Donald Trump dando su discurso

La velada comenzó con una bienvenida formal en el castillo, donde Trump y la primera dama Melania fueron recibidos por el rey Carlos III y la reina Camilla. Según informes, el presidente estadounidense llegó en medio de una manifestación de 5.000 personas en Londres contra el racismo y las políticas antimigratorias que impulsa el republicano, pero el ambiente en Windsor fue de cordialidad.

Trump con Catalina, la Princesa de Gales

El rey, en su discurso de apertura, enfatizó el "vínculo duradero" entre las naciones, describiéndolo como "anclado en una profunda amistad" que ha fortalecido la seguridad y la prosperidad a lo largo de generaciones. Trump, por su parte, respondió con un brindis que celebró la "relación especial", invocando figuras históricas como Winston Churchill y destacando el compromiso compartido en temas como la libertad de expresión.

El piropo de Donald Trump a la princesa de Gales, Kate Middleton: "Tan hermosa"

Trump calificó la visita "uno de los mayores honores" de su vida y describió la relación entre Reino Unido y Estados Unidos como "dos notas en un mismo acorde... cada una hermosa por sí sola, pero realmente destinadas a tocar juntas".

El Principe William, junto a su esposa Catalina, Princesa de Gales

El banquete, celebrado en el Salón de San Jorge, reunió a aproximadamente 160 invitados, incluyendo miembros de la familia real y figuras prominentes del mundo empresarial. El menú, escrito en francés, incluía panna cotta de berros y huevo de codorniz sobre galletas de mantequilla con parmesano, pollo de granja con calabacín y helado de vainilla con centro de frambuesa. Fue diseñado con un toque personal: el coñac era de 1912, año del nacimiento de la madre escocesa de Trump.

El castillo de Windsor

Los discursos fueron el punto culminante, con el rey incorporando humor al recordar una visita del expresidente Richard Nixon en la década de 1970. Carlos III bromeó sobre cómo Nixon, "obsesionado" con la realeza, intentó arreglar un matrimonio entre él y su hija Tricia, lo que provocó risas entre los asistentes, incluido Trump.

El monarca también resaltó colaboraciones actuales, como el pacto AUKUS con Australia y el apoyo a Ucrania, describiéndolos como "colaboraciones vitales" para la estabilidad global.

Camila del Reino Unido, el Rey Carlos III, Donald Trump, Melania Trump

Cuatro CEO de Sillicon Valley en el castillo de Windsor: sus fortunas combinadas suman US$ 145.200 millones

Entre los invitados se destacaron cuatro líderes tecnológicos estadounidenses: Sam Altman, CEO de OpenAI; Jensen Huang, CEO de Nvidia; Satya Nadella, CEO de Microsoft; y Tim Cook, CEO de Apple. Sus presencias no fueron casuales; el viaje de Trump se centró en acuerdos comerciales para revitalizar la economía británica, con énfasis en inversiones en tecnología e inteligencia artificial.

Sam Altman, cuya riqueza proviene principalmente de inversiones en startups como Stripe, Reddit y Helion

Estos magnates, que han sido invitados recurrentes en eventos de Trump, representaron un "quién es quién" del sector tech, y su participación subrayó el interés en fortalecer lazos económicos post Brexit y en medio de tensiones globales como la guerra en Ucrania. Fuentes indican que los CEO elogiaron el compromiso de Trump con la innovación, en un contexto donde la IA y los semiconductores son clave para la competitividad transatlántica.

Tim Cook y Tiffany Trump

Las fortunas de estos líderes tecnológicos ilustran el poder económico que acompañó al evento. Sam Altman, cuya riqueza proviene principalmente de inversiones en startups como Stripe, Reddit y Helion, tiene un patrimonio neto estimado en al menos 2.000 millones de dólares, derivado de su rol en el ecosistema de la IA, aunque no posee equity directo en OpenAI.

Jensen Huang, fundador y CEO de Nvidia, ostenta una fortuna que supera los 140.000 millones de dólares, impulsada por el auge de los chips para IA y el valor de mercado de su compañía, que alcanzó los 4 billones de dólares en 2025. Satya Nadella, quien ha acumulado más de 1.000 millones de dólares en compensaciones a lo largo de su década al frente de Microsoft, representa el ascenso de ejecutivos contratados a la élite financiera, gracias a paquetes salariales y stock options.

El australiano Rupert Murdoch y Elena Zhukova

Finalmente, Tim Cook, con un patrimonio de alrededor de 2.200 millones de dólares, ha vendido cientos de millones en acciones de Apple, manteniendo una participación significativa en la empresa que dirige desde 2011.

Melania Trump

La inclusión de estos magnates en el banquete refleja una estrategia diplomática orientada a los negocios. Trump, en sus declaraciones, describió a Estados Unidos como "el país más caliente del mundo" económicamente, contrastando con el estado "enfermo" de un año atrás, y enfatizó la importancia de alianzas como AUKUS para contrarrestar influencias globales adversas.

Los invitados atentos al discurso del presidente de Estados Unidos

El rey, por su parte, elogió el "compromiso personal" de Trump con la paz, en un contexto de tensiones internacionales. Fuentes cercanas al evento señalan que discusiones informales giraron en torno a inversiones en IA, ciberseguridad y energía, áreas donde las empresas representadas por estos CEOs dominan el mercado.

