Tensiones entre Brasil y EEUU por los aranceles de Trump y la condena a Bolsonaro

“Brasil es un país de diálogo y de negociación”, afirmó el canciller Mauro Vieira, actual ministro de Relaciones Exteriores de Brasil desde el 1° de enero de 2023, al analizar la tensión con Estados Unidos por las restricciones de visado y las sanciones comerciales. “Siempre convivimos con todos los países vecinos y con otras regiones del mundo”, remarcó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), y recordó que la relación con Estados Unidos es “antigua y de amistad”, aunque hoy atraviese “una situación única”.

Mauro Vieira es diplomático brasileño. Es actual ministro de Relaciones Exteriores de Brasil desde el primero de enero de 2023, con el presidente Luis Ignacio Lula da Silva.

La semana próxima la reunión de las Naciones, y hasta ayer tenía entendido que no tenían concedida la visa al grupo de ministros que iba a acompañar al presidente Lula allí, a Nueva York. Finalmente, ¿usted tiene la visa para viajar Nueva York?

Ya tenemos todos las visas. A uno de los ministros le fue concedida una visa con restricciones, que estamos trabajando con Naciones Unidas, incluso con el Comité de Relación con el País Sede, que es un comité en el que los miembros de Naciones Unidas discuten que Estados Unidos tiene que dar las visas, está obligado a dar la visa sin restricciones. Estamos discutiendo con el comité para que, por el secretario general, la presidenta general hagan gestiones junto al gobierno americano, que es el canal adecuado para que se dé la visa a uno de los miembros. Una visa que está concedida, pero con restricciones.

¿Existe algún antecedente que usted recuerde de una relación como la que hoy existe entre Estados Unidos y Brasil? ¿Algún grado de agresión comparable a la que está recibiendo el presidente?

Es una situación única. Se trata de aranceles, de impuestos aplicados a todos los países del mundo. En el caso de Brasil hay una inspiración, una motivación política, no estoy diciendo ningún secreto, porque el presidente Trump se ha dirigido al presidente Lula en redes sociales, en donde mezcla los temas de política interna con el tema de aranceles impuestos por el gobierno americano. Nosotros veníamos en una negociación desde principios del gobierno, de la administración Trump, se discutía eso. Brasil había recibido un 10% como otros países, y estábamos negociando la aplicación de la reciprocidad. Y ahí, en julio, entonces salió la carta del presidente Trump al presidente Lula, que fue distribuida por redes sociales del presidente Trump, que mezclaba cosas del juicio contra el expresidente de Brasil, que estaba respondiendo por un intento de golpe de Estado con violencia, con planes de asesinato incluso del presidente electo, del presidente Lula, del vicepresidente y del presidente de la Suprema Corte.

Todo vino a la luz, se descubrió, y el Supremo Tribunal Federal de Brasil concluyó la semana pasada este caso y ya dictó la sentencia, ya es pública. Con relación a este tema no podemos negociar nada, ni un milímetro, pero estamos siempre listos a conversar sobre los temas económicos y los aranceles impuestos. Brasil es un país de diálogo y de negociación. Siempre convivimos con todos los países vecinos y con otras regiones del mundo con disposición a negociar y dialogar.

Lo que está haciendo Trump contra el presidente Lula y contra Brasil en su conjunto, ¿no termina dándole más fuerza a la posición de Brasil, a la posición del propio presidente Lula en su futuro electoral?

Con Estados Unidos tenemos siempre una relación de mucha importancia y mucha intensidad. Estados Unidos fue el segundo país en reconocer la independencia de Brasil, de la independencia de Portugal. Son 201 años de relaciones estrechas, importantes y muy densas. Segundo país en reconocer la independencia de Brasil. Solamente para recordar a la audiencia argentina que el primer país en reconocer la independencia de Brasil fue la Argentina, en 1823. Así que son dos países con los cuales tenemos las más antiguas relaciones de amistad, de comercio, relaciones de política. Con relación a la relación con Estados Unidos, Estados Unidos siempre fue un importante socio comercial, siempre tuvo inversiones en Brasil importantes.

Brasil también tiene importantes inversiones. Nuestro comercio bilateral llega a los 90 o 92.000 millones de dólares, como fue el año pasado, con un gran superávit para Estados Unidos. En los últimos 15 años tuvimos un déficit de 410.000 millones de dólares con Estados Unidos. Eso es importante tenerlo en cuenta porque son 15 años continuos de déficits, con una transferencia de recursos de Brasil a Estados Unidos del monto de 410.000 millones de dólares. Es el tercer mayor superávit de Estados Unidos. Solamente Reino Unido y Austria tienen un superávit más importante que el de Brasil. Pero, como mencionas, somos un país de diálogo.

El patrono de la diplomacia de la República era el encargado de negociar un tema complejo que teníamos entonces, que era determinar los límites del territorio brasileño. Y negociamos 9 casos de negociación, negociaciones importantes para fijar las fronteras de Brasil de común acuerdo con los vecinos. Esto sucedió desde el norte de Brasil hasta la frontera entre Brasil y Argentina, con Uruguay y con todos nuestros vecinos inmediatos. Brasil es un país de diálogo. Nuestra arma es la diplomacia, no la militarización con ejércitos fuertes. Nuestra posición está marcada por la diplomacia. Y así vamos a seguir. Vamos a seguir conversando sobre los temas con Estados Unidos.

Antes de recibir la carta del presidente Trump al presidente Lula, mandamos propuestas a Estados Unidos para arreglar la relación de los aranceles bilateralmente. Desde entonces no hemos tenido respuestas, estamos esperando que ellos se manifiesten, pero estamos dispuestos a seguir conversando. Y esto es, un poco, la situación actual que tenemos con Estados Unidos. Pero, por supuesto, que tenemos una relación también antigua, histórica, de amistad. Vamos a proteger eso.

La Cámara de Diputados aprobó anoche una solicitud que concedería la amnistía a los involucrados en los actos golpistas del 8 de enero de 2023, que se relaciona también con la condena que recibió el expresidente Bolsonaro. ¿Alguna reflexión oficial sobre los dos temas?

La condena está, es un pasado, se realizó. Uno de los ocho o nueve que hicieron parte de ese grupo que planeó este intentó contra la democracia; hay cuatro generales del más alto rango, del Ejército, de la Armada y de otras fuerzas brasileñas. Entonces esto es algo que ya está, y como mencioné, el país vive en paz, en tranquilidad, y hay encuestas en diarios que muestran que un 60% de la población quiere la amnistía. Y además, esta amnistía a mí me parece ilegal, que no puede ser, que tendría que ser también discutida en la Justicia, porque una de las cláusulas pétreas de la Constitución brasileña es la defensa del Estado democrático de derecho.

Entonces cualquier intento de destruir el Estado democrático de derecho es un crimen inafianzable, y un crimen que no puede recibir amnistía. Es una discusión que sigue todavía en la Cámara de Diputados. Creo que todas las decisiones y posiciones que sean contrarias a un 60% de la población van a recibir el voto de rechazo de sus electores en las próximas elecciones. Creo que todos van a pensar y examinar con calma, con mucha tranquilidad este tema. Y, como mencioné, queremos solucionar todo de la forma más tranquila y de diálogo, pero del lado de la Justicia y del lado de la ley.

