Adriano Diogo: "La situación en Brasil es de tensión máxima"

“El gobierno brasileño recibe amenazas todos los días del propio presidente de Estados Unidos y de su secretario Marco Rubio”, denunció Adriano Diogo, histórico dirigente del Partido de los Trabajadores. En Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), recordó que incluso se impidió viajar a los ministros que debían acompañar a Lula a la Asamblea General de la ONU: no les autorizaron las visas para acceder al territorio que gobierna Trump. “La situación en Brasil es de tensión máxima”, insistió Diogo, quien considera que estas presiones terminaron por “darle a Lula una estatura muy grande” en la disputa electoral.

Adriano Diogo es geólogo sanitario egresado de la Universidad de San Pablo. Inició su activismo político en el año 1963, participó en la resistencia contra la dictadura militar y en la lucha por la amnistía y los derechos humanos. Es un histórico dirigente del Partido de los Trabajadores de Brasil.

Lo primero que queremos pedirle es su perspectiva, como un histórico del PT, de lo que está sucediendo en Brasil, tanto con el expresidente Bolsonaro, con su condena, ahora su enfermedad o su supuesta enfermedad, y las sanciones de Estados Unidos defendiendo a Bolsonaro, pero atacando a Brasil.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El día 23 de septiembre, Lula va a hacer un pronunciamiento en la Asamblea de las Naciones Unidas. El mismo día que Trump hará su pronunciamiento. Las relaciones entre Brasil y Estados Unidos están muy tensas. El hecho de que hayan sido impuestas tarifas para la exportación de los productos brasileños creó una situación de tensión máxima, y las sanciones y las represalias del gobierno americano, del presidente Trump, Marco Rubio, a pedido del hijo de Bolsonaro, un diputado brasileño que está radicado en los Estados Unidos... Todos los días, aquí en Brasil, el gobierno brasileño recibe amenazas del propio presidente americano, como de su secretario, Marco Rúbio.

Para que tengan una idea del nivel de tensión: la delegación de los brasileños que acompañarían al presidente Lula no fueron autorizados a viajar a los Estados Unidos. La visa para entrar en territorio americano, en la sede de las Naciones Unidas, aún no fue autorizada. Entonces es una vergüenza para todos nosotros, brasileños, que la delegación del presidente de la República de Brasil no pueda acompañarlo. Entonces, es el clima que nosotros estamos viviendo.

Luis Caputo ratificó que el gobierno cumplirá con la deuda, pero no explicó cómo

¿Y cuál va a ser, a su juicio, el futuro de Bolsonaro?

Bolsonaro sufrió una condena con todos los militares de alta patente, de larguísimo plazo, de más de 30 años de reclusión en régimen cerrado. Es evidente que estas largas condenas pueden ser transformadas en un período mínimo de por lo menos 3 años en régimen cerrado obligatorio. ¿Qué está intentando hacer Bolsonaro? Huir. Exiliarse, huir hacia una embajada.

La prioridad de él era la embajada de la Argentina. Fue descubierto un documento donde él solicitaba asilo en la embajada de la Argentina, pero está intentando otras embajadas, desde la embajada americana, otras embajadas, para huir. Mientras tanto, diariamente, mientras no salga la sentencia definitiva, él hace simulaciones diarias de internaciones hospitalarias. Todos los días pide internaciones hospitalarias. Hace ese programa de victimización, pone religiosos a rezar en la puerta del hospital, hace pronunciamientos. Bueno, en fin, ese es el clima que estamos viviendo aquí en Brasil: el chantaje emocional.

RM/ff