Festejos y repudio en Brasil por la condena a 27 años de cárcel contra el expresidente Jair Bolsonaro

La condena a 27 años de prisión contra el expresidente Jair Bolsonaro dividió como nunca a la sociedad brasileña. Muchos salieron a festejar la decisión de la Corte Suprema, mientras los seguidores del exmandatario repudiaron el fallo.

Los clientes de un bar en Brasilia vitorearon y aplaudieron el jueves cuando el veredicto de culpabilidad apareció en una pantalla gigante en escenas que recordaban a un partido de fútbol.

“¡Bolsonaro a la cárcel!”, gritaban los clientes de Pardim, conocido por ser un punto de reunión de sectores de izquierda en un barrio residencial de la capital de un Brasil profundamente dividido políticamente.

“Me eché a llorar. Es un momento muy importante que esperábamos desde hace mucho tiempo”, declaró Sofía Araujo, una estudiante de 20 años, en la terraza del bar. “Estoy muy feliz. Hoy podemos celebrar porque se hizo justicia”, dijo.

Bolsonaro fue sentenciado tras ser declarado culpable de conspirar para recuperar el poder de su sucesor electo Luiz Inácio “Lula” da Silva mediante la fuerza en 2022. También se le acusó de estar al tanto de un complot para asesinar a Lula.

El dueño del bar, Jarbas Campos Pardim, dijo que compró 80 cajas de cerveza y encendió el fuego de un asado para festejar la audiencia del jueves, durante la cual los dos últimos de los cinco jueces votaron para condenar al excapitán del ejército de extrema derecha. “Hoy es el día de la convicción, así que es un día de celebración”, dijo Pardim, de 47 años.

João Marcelo Lopes Soares llegó temprano para no perderse ni un segundo de la transmisión en vivo. “Este 11 de septiembre de 2025 es un día histórico, un punto de inflexión en la lucha contra el fascismo”, afirmó el joven de 25 años, vestido con la camiseta roja y negra del Flamengo, el club de fútbol más popular de Brasil.

“A pesar de la fuerte presión internacional, especialmente de (el aliado de Bolsonaro, el presidente estadounidense Donald) Trump, creo que hay justicia en Brasil; somos un país serio”, opinó Soares.

El mecenas del Pardim, Renato Alexandre Xavier, de 53 años, preparó una versión parodia del Himno Nacional de Brasil para la ocasión.

Enojo de simpatizantes de Bolsonaro. Cerca de la casa del expresidente en Brasilia, donde se encuentra bajo arresto domiciliario, el ambiente era muy diferente.

Decenas de simpatizantes se reunieron para una vigilia de oración, muchos de ellos ondeando banderas brasileñas, pero también estadounidenses o israelíes, dos países muy vinculados al gobierno de Bolsonaro.

“¡Presidente Bolsonaro, lo amamos!”, gritó Rita dos Passos, de 59 años, por un micrófono en la plataforma de un camión.

“Vuelve, Bolsonaro”, se leía en una pancarta extendida sobre la plataforma, una referencia a las esperanzas de Bolsonaro de regresar en las próximas elecciones presidenciales de 2026, pese a sus problemas legales.

La condena del supremo es “injusta”, afirma Rodrigo Rodrigues, un taxista en la ciudad. “No se le puede atribuir la culpa” de la trama golpista, agrega este hombre, que aún tiene esperanza de que Bolsonaro sea candidato en las presidenciales en 2026.

La derecha brasileña volcó su indignación en redes sociales como X, donde rápidamente se multiplicaron los lemas: “Quieren matar a Bolsonaro” y “Suprema persecución”, en alusión a la corte suprema.

Presión. Los jueces votaron 4-1 para condenar a Bolsonaro por conspirar para derrocar a “Lula” da Silva luego de su derrota en las elecciones de octubre de 2022. Los fiscales dijeron que el plan fracasó sólo debido a la falta de apoyo de los altos mandos militares.

El equipo de defensa de Bolsonaro calificó la sentencia de “increíblemente excesiva” y anunció que apelará, “incluso a nivel internacional”.

Washington salió a criticar rápidamente la sentencia contra su aliado sudamericano. El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que EE.UU. responderá en consecuencia” a lo que llamó una “caza de brujas”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, por su parte, sostuvo que no se dejaría intimidar por las “amenazas” del gobierno de Donald Trump.