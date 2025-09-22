El interés de Estados Unidos en Argentina: cuáles son los sectores que tiene en la mira Trump

El encuentro bilateral entre Javier Milei y Donald Trump se perfila como un momento clave para la relación entre Argentina y Estados Unidos. El mandatario argentino recibirá el Global Citizen Award del Atlantic Council, de manos de Scott Bessent, secretario del Tesoro de EEUU, quien ya había señalado en abril la posibilidad de brindar apoyo financiero a la Argentina en situaciones de estrés económico.

Este respaldo llega en medio de turbulencias cambiarias y legislativas en el país, y se enmarca en la estrategia de Washington de fortalecer lazos con un socio ideológicamente cercano y clave en la región.

Energía nuclear y el programa FIRST

Argentina se convirtió en el primer país latinoamericano en sumarse al programa FIRST (Foundational Infrastructure for Responsible Use of Small Modular Reactor Technology), iniciativa del Departamento de Estado norteamericano. Este plan impulsa la instalación de Pequeños Reactores Modulares (SMR), vistos como esenciales para alimentar centros de datos de inteligencia artificial con energía limpia.

El asesor presidencial Demián Reidel, al frente de Nucleoeléctrica Argentina SA, es uno de los principales impulsores de este desarrollo, junto con el respaldo del director de la OIEA, Rafael Grossi. En 2026, Buenos Aires será sede de la primera conferencia regional de FIRST, coorganizada por Argentina y Estados Unidos.

Minerales críticos: el cobre y el litio en el centro

El interés de Washington también se concentra en los recursos estratégicos de Argentina. Según Gracelin Baskaran, especialista del CSIS, el país es un “socio crucial” en el suministro de minerales críticos, especialmente cobre y litio.

La demanda de estos recursos está vinculada a la revolución tecnológica: los nuevos centros de datos para IA requieren hasta 50.000 toneladas de cobre cada uno, lo que multiplica la necesidad de este metal. Con más de 35 proyectos de cobre y 71 de litio en desarrollo, Argentina se perfila como uno de los grandes jugadores globales.

Obstáculos y oportunidades de inversión

Pese al boom de inversiones exploratorias, persisten cuellos de botella en infraestructura de transporte, energía y agua. No obstante, informes de JP Morgan señalan que Argentina podría superar a Chile como proveedor de litio en 2027 y cubrir más del 16% de la demanda mundial hacia 2030.

Funcionarios argentinos destacan además que el RIGI ha atraído más de USD 25.000 millones en inversiones, con proyectos pendientes por USD 40.000 millones, lo que consolida al país como un destino premium para la minería.

Inteligencia Artificial y la “arquitectura tecnológica” de EEUU

El CSIS también subraya el rol de Argentina como plataforma para expandir la IA norteamericana en la región, evitando la penetración tecnológica de China. Dan Korn (Microsoft) y Juan Cruz (ex asesor de Trump) afirman que Buenos Aires puede convertirse en un nodo central de infraestructura digital y de innovación en IA, gracias a su cultura tecnológica y su legado en energía nuclear.

El gobierno de Milei coincide con esta visión y ya impulsa acuerdos internacionales para acelerar la construcción de reactores modulares, fortalecer el desarrollo de IA y posicionar a la Argentina en la mesa de los actores estratégicos globales.