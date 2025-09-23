El diputado nacional Máximo Kirchner presentó un proyecto de resolución que establece que “todo empréstito que el Poder Ejecutivo o el Banco Central de la República Argentina (BCRA) tome con el Tesoro de los Estados Unidos deberá contar con la aprobación de ambas cámaras del Congreso”. De lo contrario, según el texto, dicho acuerdo será considerado “nulo de nulidad absoluta e insanable” y no obligará al Estado nacional.

La iniciativa, que ingresó hoy por mesa de entradas, fundamenta su presentación en el actual contexto económico y financiero del país. Allí se señala que la Argentina atraviesa un escenario de volatilidad cambiaria, caída de reservas internacionales y recesión, situación que llevó al Gobierno a anunciar la intención de solicitar un auxilio financiero al Tesoro estadounidense.

Para el diputado, "el desmanejo de Caputo y Milei exige una intervención del Congreso".

El proyecto también menciona que el Ejecutivo mantiene diferencias con el Poder Legislativo, a partir de declaraciones y decisiones que, según se plantea, derivaron en la ausencia de un Presupuesto aprobado durante los últimos dos años y en la falta de rendición de cuentas. En ese marco, el texto sostiene que cualquier acuerdo financiero con el Tesoro estadounidense sin intervención del Congreso sería contrario a las disposiciones de la Constitución que reservan al Parlamento la potestad sobre el endeudamiento público y los tratados internacionales.

Otro de los puntos abordados es la falta de precisiones oficiales sobre los términos de un eventual nuevo endeudamiento, en línea con lo ocurrido en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de abril de este año. El documento destaca además declaraciones recientes de funcionarios del Tesoro norteamericano, que indicaron que el auxilio financiero podría complementarse con inversiones privadas en sectores estratégicos de la economía argentina.

La presentación también hace referencia a los compromisos derivados del último acuerdo con el FMI, que incluyó reformas de carácter laboral, impositivo y ambiental, así como a manifestaciones del embajador designado por los Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas. En paralelo, el texto cuestiona la trayectoria del ministro de Economía, Luis Caputo, recordando su gestión al frente del BCRA entre junio y septiembre de 2018, cuando se utilizaron fondos del organismo multilateral para financiar pagos de deuda y salida de capitales.

Finalmente, el proyecto solicita que cualquier eventual entendimiento del Poder Ejecutivo o el BCRA con el Tesoro de los Estados Unidos sea remitido al Congreso para su consideración. También requiere que se ponga a disposición de los legisladores toda la documentación vinculada, incluidas las cláusulas y condiciones del acuerdo, especialmente en lo relativo a compromisos asumidos por el país para la obtención del financiamiento.

El ministro de Economía señaló que el apoyo político norteamericano constituye un gesto significativo para la gestión argentina. "No saben lo emocionante que fue la reunión!", publicó en su cuenta de X, luego del encuentro.

Consultado sobre las condiciones vinculadas a ese respaldo, Caputo afirmó que “no hubo pedidos específicos” y aclaró que ambos países se consideran aliados estratégicos, con proyectos en común aún en etapa de definición. También indicó que las conversaciones continúan y que será el secretario del Tesoro quien en los próximos días podría realizar anuncios concretos.

El funcionario evitó dar detalles sobre los montos, aunque reconoció que se mencionaron cifras durante el encuentro. Además, confirmó que mañana mantendrá una reunión con la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, quien ya manifestó públicamente su apoyo a las medidas económicas del gobierno argentino.

TC/DCQ