El presidente Javier Milei se encuentra en Nueva York en el marco del salvataje que fue a pedirle a Donald Trump y de la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) en la que expondrá este miércoles. Al cerrar el día, que termina con una recepción organizada por el mandatario norteamericano, la comitiva presidencial se alojará en el lujoso hotel The Langham, ubicado en la Quinta Avenida. Así lo anunció la periodista Silvina Sterin Pensel en C5N.

La locación que eligió la comitiva integrada por Milei, la secretaria Karina Milei, los ministros Luis Caputo, Mario Lugones, Luis Petri y el vocero Manuel Adorni para descansar se encuentra en una de las zonas más exclusivas de Manhattan. El hotel, un suntuoso edificio de 60 pisos y 234 habitaciones, es comparable al Empire State Building, aquel rascacielos al que King Kong elevó a la fama mundial, de acuerdo a la Guía Michelín.

Dormir una noche en The Langham cuesta, como mínimo 1.444 dólares, equivalentes al tipo de cambio de este martes a 1.932.072 pesos argentinos. En el caso de la suite presidencial (denominada Empire State Presidential Suite), que cuenta con piezas exclusivas de la empresa francesa de muebles de alta gama Roche Bobois, detalles de Hermès y obras de arte de Alex Katz, el precio es mucho mayor.

A la fecha de redacción de esta nota, los precios de las suites presidenciales de la cadena de hoteles The Langhman no se divulgan de manera oficial en sus sitios web; sin embargo, en portales especializados se indica que para la ubicación de Londres, la Sterling Suite, equivalente de la presidencial, reporta unos 24.000 libras (44.348.328 de pesos) por noche. The Langhman detalla que esto se debe a que los valores de estas suntuosas suites son "price on request", es decir, que el precio varía por temporada, ocupación, eventos y extras, etc.

La suite presidencial "Empire State" de The Langham

De acuerdo al sitio oficial de The Langham, en la suite presidencial se puede experimentar “lo mejor del lujo urbano”. “Los ventanales ofrecen impresionantes vistas del Empire State Building, y la luz natural inunda cada habitación durante todo el día. Los huéspedes de la Suite Presidencial también tienen acceso a un minibar y una despensa cuidadosamente seleccionados”, describe.

La suite presidencial "Empire State" de The Langham.

Entre la habitaciones más caras, The Langham cuenta con One Bedroom Empire State View Suite, con capacidad para cuatro personas, en la que cada viajero deber pagar 2.533,74 dólares (3.465.036,41 pesos argentinos), indica la Guía Michelin.

Vista de The Langham y del Empire State.

Cómo continúa el viaje de Milei en Estados Unidos

El miércoles 24 de septiembre a las 12:45 h Milei intervendrá en el Debate General de la Asamblea General de la ONU. Más tarde, a las 19:55 h, participará de la ceremonia de entrega del premio Ciudadano Global 2025 del Atlantic Council, donde recibiría la distinción de manos del Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.

El jueves 25 de septiembre, Milei se reunirá con el Primer Ministro israelí, Benjamín Netanyahu a las 16:45 h y, a continuación, asistirá a la ceremonia de entrega del Premio de la organización B'nai B'rith. Luego, a las 19:15 h mantendrá un encuentro con el presidente del Congreso Mundial Judío, Donald S. Lauder y el Director del Consejo Judío Latinoamericano, Claudio Epelman. Finalmente, el mandatario argentino partirá de regreso a la Argentina a las 22 h del jueves.

LM/DCQ

