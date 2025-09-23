Desde su cuenta oficial de X, Juan Grabois apuntó contra el presidente Javier Milei al que insultó, llamándolo "arrastrado y lamebotas", y acusó de financiarse recibiendo “dadivas” del mandatario norteamericano Donald Trump. Además, aseguró que, a la hora de cobrar el préstamo, el Gobierno estadounidense tendrá que dirigirse a las prisiones donde estarán encerrados el máximo referente de La Libertad Avanza y su hermana Karina.

“Donald Trump con la honestidad brutal que lo caracteriza confirma que no es la República Argentina sino Javier Milei quien recibe financiamiento internacional. Los fondos que figuran como préstamos a la Argentina son una simulación contable para ocultar el financiamiento de la carrera política de Milei”, comienza diciendo el texto que subió este martes 23 de septiembre a sus redes sociales el candidato a diputado nacional por Fuerza Patria.

Para luego afirmar que “Trump no es el mecenas de un talentoso estadista sudamericano, sino el contratista de un gestor de negocios. El problema es que el contratado tiene obligaciones legales con la República Argentina, no con Estados Unidos".

En ese punto, el referente político especificó: "Por lo tanto, al aceptar las dádivas norteamericanas Milei incurre al menos en los delitos previstos en los art. 256 y 215 del CP, art. 15, inc. d de la ley 26.215. (A) La criminalidad del acto y la estafa contra el pueblo argentino se suma a la violación de la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública (Ley 27612) que establece con absoluta claridad que tanto la deuda con el Fondo Monetario Internacional como la eventual deuda con el Tesoro de los Estados Unidos deben ser aprobadas por el Congreso de la Nación”.

Grabois cerró su texto afirmando que, cuando llegue el momento de devolver ese dinero, tanto el presidente como su hermana estarán presos: “Para cobrar el 97% dirigirse al Complejo Penitenciario Federal II en Marcos Paz; por el 3% restante al Complejo Penitenciario Federal IV de Mujeres en Ezeiza.

Minutos después, el referente de Fuerza Patria volvió a usar su cuenta de X para ironizar sobre el posteo de Milei dedicado al mandatario norteamericano (“Gracias Presidente Donald Trump por su gran amistad y este gesto extraordinario”), escribiendo: “Se puede bucear en la historia contemporánea... la verdad es que más bobeta, arrastrado, servil y lamebotas que vos no se encuentra”.

El expresidente reapareció con un mensaje en su cuenta oficial de X donde cuestiona al mandatario norteamericano. En el tuit, que publicó este martes 23 de septiembre, Fernández comienza diciendo: “¡Despertate, Donald (Wake Up)! ¡Ya lo hiciste con Macri! ¡Ahora lo volvés a hacer con Milei! Intervenís en las elecciones de los argentinos financiando campañas a costa de endeudar a nuestro pueblo”.

Y agregó: “Este programa económico ya fracasó y el presidente solo pide auxilio. Nada me preocupa más que tu profunda ignorancia. ¿Nadie te avisó que faltan dos años para que Milei termine su mandato? ¿Nadie te dijo que con tanto tiempo por delante, te fue a mendigar un auxilio porque su gobierno naufraga y el FMI ya no puede darle más dólares?”.

Fernández afirmó: “Si Donald Trump —cómplice de Macri en el endeudamiento argentino— apoya a Milei y por eso le va a dar más dólares para que nuestra deuda siga creciendo, ya sabemos los argentinos a quién debemos votar”.

El expresidente cerró su texto con una fuerte ironía contra Karina Milei, acusada de, supuestamente, cobrar coimas: “PD: Trump, si vas a hacer negocios con Milei, pregunta para quien es el 3%”.

