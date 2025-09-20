Con insultos, Grabois hizo enojar a Caputo que le contestó en redes sociales

La economía es un volcán en erupción que mezcla promesas del Gobierno, serios índices de recesión y dólar por las nubes. Y en ese cuadro, que llevó al Banco Central a tener que vender 678 millones de dólares este viernes, el candidato a diputado de Fuerza Patria, Juan Grabois, insultó en sus redes sociales al ministro de Economía, Luis Caputo, quien horas más tarde recogió el guante y respondió con ironías.

“Caputo la c... de tu madre, otra vez fundiendo al país; la vas a pagar toda vos”, escribió Grabois en la red social X al mediodía, mientras estaba en su apogeo una nueva jornada de inestabilidad financiera, que terminó como decíamos con el Banco Central por tercera vez consecutiva desprendiéndose de dólares para tratar de evitar una devaluación.

El funcionario liberario contestó cerca de las 22: “Tenés razón Grabois. Hace 20 meses ustedes habían dejado un país parecido a Suiza y la sociedad injustamente votó a Javier Milei, a pesar del laburazo que habían hecho”.



“Además siempre fuiste un tipo educado, respetuoso de la propiedad privada, y con ideas económicas que jamas fracasaron. Yo creo que te mereces ser presidente”, concluyó Caputo.

Caputo también se enojó con Carrió y Yacobitti

Sin embargo, a Grabois no fue al único al que el ministro le respondió en términos personales por razones vinculadas a la economía en X. Esta semana, Caputo también confrontó directamente con el vicerrector de la UBA, el radical Emiliano Yacobitti, y con la dirigente de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió.

A Yacobitti lo acusó de cobrar seis veces más que él en medio de la discusión por el veto a la Ley de Financiamiento Universitario. Aunque, el vicerrector rápidamente lo desmintió mostrando sus recibos de sueldo y lo calificó de “mala persona”, además de cuestionarlo por difundir información falsa a pesar de que es un funcionario público.

En tanto, Carrió se había referido a las jubilaciones y al desenvolvimiento del BCRA. “Toto eligió sacarle a los discapacitados y jubilados, para pagarle intereses a sus amigos", había expresado en una entrevista en LN+. Y afirmado que el Gobierno "está encerrado, porque no tiene reservas".

“Es exactamente al revés Lilita”, comenzó contestando Caputo en X. “Sólamente en el 2023, los jubilados perdieron el 30 por ciento de su poder adquisitivo, al mismo tiempo que los bancos tuvieron el mejor año de su historia producto de los intereses que el Banco Central les pagaba por las leliqs, que se originaban en el déficit fiscal financiado con emisión monetaria”.

“Asumo que sabés todo esto, ya que son datos públicos, y además siempre te consideré una persona intelectualmente honesta, por lo que me cuesta (y mucho) entender porqué hacés estos comentarios que sabés que son falsos. Una lástima verte en esta papel…” cerró Caputo en tono personal, claramente molesto por las críticas.



LM/HB