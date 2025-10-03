Qué pasa con la boleta de La Libertad Avanza si José Luis Espert se baja de su candidatura

José Luis Espert atraviesa una situación política muy complicada tras ser vinculado con Fred Machado, un empresario acusado de lavar dinero proveniente del narcotráfico. Por ese motivo, el Gobierno podría sacar al economista de la cabeza de la lista de La Libertad Avanza (LLA) para la provincia de Buenos Aires, el inconveniente es que este año comenzará a usarse la Boleta Única de Papel (BUP), motivo por el cual las papeletas que se usarán en las elecciones del próximo 26 de octubre ya están impresas.

En caso de que Espert salga de la lista no hay tiempo para hacer de nuevo las boletas, por lo que el nombre y la imagen del economista seguirán en el BUP el día de la votación, incluso si él ya no es candidato. De hecho, las boletas ya fueron impresas y están listas para ser repartidas desde el 29 de septiembre.

Rompe el silencio Fred Machado, el empresario vinculado al narcotráfico que le pagó 200 mil dólares a José Luis Espert

Otro detalle importante es que, en caso de que Espert salga de la lista, ocuparía su lugar la periodista, conductora y modelo Karen Reichardt, que, en estos momentos, es segunda candidata. Y el diputado del PRO, Diego Santilli, ascendería de la posición tres a la dos.

El partido de Mauricio Macri ya vivió una situación similar en el año 2015, cuando decidieron desplazar al periodista Fernando Niembro de su lista.

Karen Reichardt ocuparía el lugar de Espert, si el economista sale de la lista de candidatos a diputados de LLA

Espert dice que no se bajará de su candidatura

El periodista Eduardo Feinmann publicó un texto en su cuenta de X donde, tras las últimas denuncias que comprometen al economista, expresó: “Todo conduce a la renuncia de José Luis Espert”.

La Justicia corroboró que Espert viajó 35 veces en aviones de Fred Machado y Bank of America confirmó la transferencia de 200 mil dólares

El referente de LLA no tardó en responderle con una declaración contundente: “¡Hola, Edu! No me bajo nada. Te veo el lunes en tu programa de A24. ¡Salute!”.

El posteo de José Luis Espert respondiéndole a Eduardo Feinmann

El actual presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda en Diputados atraviesa un muy mal momento porque las explicaciones que dio no fueron suficientes para el oficialismo ni para sus aliados del PRO. De hecho, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, mostraron públicamente su molestia por la actitud del diputado.

Otro detalle a tener en cuenta es que, según Noticias Argentinas, en la reunión que tuvo hoy Milei con Macri, el líder del PRO le puso como condición al presidente para acompañarlo tras las elecciones que saque a Espert de la lista de candidatos.

