El debate en 'QR!': ¿Por qué Javier Milei sostiene a José Luis Espert?

En la emisión de este viernes de “QR!”, y en medio de versiones periodísticas que sostienen que tras una reunión mantenida en Olivos entre Javier Milei y el expresidente Mauricio Macri se habría decidido dar de baja su candidatura, se debatió sobre la delicada situación política de José Luis Espert. En el piso del programa que se emite por Bravo TV de lunes a viernes a las 22 se debatió sobre las razones que explicarían el mantenimiento del apoyo del presidente sobre su candidato, quien encabeza la lista de La Libertad Avanza en la campaña hacia las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre.

En La Libertad Avanza casi nadie respalda la decisión de mantener al candidato, acusado de haber recibido 200 mil dólares del empresario Fred Machado, investigado por narcotráfico. Sin embargo, Milei insiste en sostenerlo, según se mencionó en el estudio. El candidato publicó esta noche en X: "No me bajo nada".

El clima dentro del oficialismo es de desasosiego. Karina Milei, Santiago Caputo y Guillermo Francos presionaron para que el mandatario bajara la candidatura, pero el intento fracasó. Patricia Bullrich también se negó a sumarse al operativo de respaldo. Aun así, Milei se mantuvo firme y ordenó a su vocero Manuel Adorni defender públicamente a Espert, quien finalmente grabó un video reconociendo que la suma de dinero de Machado, confirmando lo que ya habían revelado los medios.

El conductor Pablo Caruso y los periodistas Martín Granovsky y Mariano Hamilton analizaron las posibles causas detrás de la estrategia presidencial. Para Hamilton, el problema se reduce a una cuestión de "dinero" entre el Ejecutivo y el candidato, y se explayó sobre su conjetura. Caruso planteó que la decisión podría estar vinculada a la necesidad de garantizar fueros para Espert en un contexto judicial delicado. Granovsky, por su parte, remarcó que la figura de Mauricio Macri también presiona en este escenario, ya que busca que Milei demuestre gobernabilidad frente a Estados Unidos y a los sectores financieros.

Los periodistas coincidieron en que la protección a Espert podría tener menos que ver con la lógica electoral y más con el modelo económico que sostiene al Gobierno, basado en la especulación financiera y en vínculos opacos con sectores que despiertan sospechas. En ese sentido, la relación con Machado y el dinero en juego vuelven aún más complejo el panorama.

José Luis Espert confirmó su vínculo con Fred Machado pero aseguró que se acercó por "ingenuo" y no por "delincuente"

La apuesta de Milei es arriesgada. Espert encabeza la lista de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, distrito clave para las elecciones legislativas del 26 de octubre. Sostenerlo podría implicar un costo electoral alto, pero bajarlo significaría abrir un frente político y judicial que el presidente parece no estar dispuesto a enfrentar, según se mencionó en "QR!".

LB / FPT