Fred Machado ya no está en prisión domiciliaria: lo trasladaron para preparar la extradición

"Fred" Machado ya no está en prisión domiciliaria en su casa de Viedma. La Policía Federal lo retiró este martes de la chacra y lo dejó detenido en dependencias que la Policía Federal tiene en la capital de Río Negro.

Desde allí, Machado será trasladado hacia Buenos Aires, desde donde volará hacia Texas, en Estados Unidos y así cumplir el trámite de la extradición. Viajará custodiado por una delegación del FBI que llegará a la Argentina.

La detención de Machado era inminente, desde que la Corte Suprema rechazó el mismo martes los últimos recursos presentados por su defensa.

El máximo tribunal del país ratificó así la decisión del Juzgado Federal de Neuquén de conceder la extradición a Estados Unidos, donde Machado debe responder por cinco cargos, entre ellos el de asociación ilícita para poseer y distribuir cocaína.

El nombre de Machado ocupó el centro de la escena desde que se supo que el presunto narco y empresario de aviones le había realizado aportes económico y brindado apoyo logístico a José Luis Espert en la campaña de 2019.

