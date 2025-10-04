Nació en Trelew, vivió en Miami y con prisión domiciliaria en Viedma

Federico Andrés “Fred” Machado y su hermano Gastón Edgardo Machado no son oriundos de Miami o algún paraíso caribeño, como podría señalar el prejuicio cinematográfico. Se criaron en el barrio Constitución de Trelew, provincia de Chubut, conocido popularmente como Mil Viviendas, según reconstruyó el diario chubutense Jornada, en un artículo publicado en julio de 2021, cuando Machado fue detenido en Bariloche por la PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria).

Fred Machado abandonó la provincia de Chubut hace muchos años y construyó su vida entre Miami, Buenos Aires y Viedma, la capital de la provincia de Río Negro. Hasta 2016, Gastón Machado dirigía una empresa de aberturas en la ciudad de Trelew, llamada Pina SRL, que pertenecía al padre de ambos. Este negocio local fue la plataforma inicial de los Machado en su ciudad natal.

En Trelew, Gastón, hermano de Fred, fue acusado de estafas locales cuando abandonó la empresa de aberturas, en 2016, dejando clientes sin el producto pese a haber recibido adelantos de dinero.

Tras dejar atrás la actividad en Trelew, Gastón se instaló en Guatemala para trabajar en proyectos inmobiliarios. Uno de esos proyectos es la Torre Manatí, de 37 pisos, valuada en US$ 40 millones, que nunca obtuvo permiso de construcción. Según publicó Jornada, Machado figura como propietario de al menos dos empresas aeronáuticas en Florida: South Aviation Inc. y Pampa Aircraft Financing.

El resto de la historia es conocido: Machado enfrenta además acusaciones por haber engañado a empresarios mediante operaciones ficticias de compra de aeronaves privadas, con un perjuicio que la investigación judicial calcula en 250 millones de dólares. Las investigaciones de la Justicia norteamericana, según publicó en su momento Jornada, lo vinculan al narcotráfico en Colombia, Venezuela, Ecuador, Belice, Honduras, Guatemala y México, con el objetivo de enviar miles de kilos de cocaína hacia Estados Unidos.

El declive de Fred se inició en 2020, cuando fue detenido en Texas y posteriormente liberado, tras lo cual se trasladó a México. En marzo de 2021 regresó a la Argentina.

Machado ya había sido vinculado en 2011 al “narcoavión” de los hermanos Gustavo y Eduardo Juliá (hijos de un exjefe de la Fuerza Aérea Argentina), condenados en 2013 a 13 años de prisión por el contrabando de 944,5 kilos de cocaína ocultos en un lujoso avión que aterrizó en el aeropuerto de El Prat, en Barcelona. En 2021, Federico Machado fue detenido en el Aeropuerto de Neuquén tras una alerta roja de Interpol, solicitada por Estados Unidos, acusado de integrar una red de narcotráfico y lavado de dinero.

Además, las investigaciones en curso lo relacionan con el hallazgo de 1.556 kilos de cocaína en un avión que fue abandonado en México, y con más de 2,5 toneladas de la misma droga, incautadas en un jet en Guatemala.