Detuvieron e imputaron por tentativa de homicidio al hombre que atacó a una mujer y su bebé por ser judíos

Detuvieron a Mariano Andrés Corera, el vecino del barrio porteño de Palermo que atacó a la influencer Michelle Imán Schmukler y su bebé por ser judíos, y quedó imputado por “tentativa de homicidio”. La causa está a cargo del fiscal Carlos Stornelli.

En su cuenta de X, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, confirmó el arresto ocurrido este jueves 9 de octubre: “Cuando se pelea por las cosas, se consiguen. Gran trabajo del fiscal Stornelli en este caso: el agresor, preso por tentativa de homicidio. El que las hace, las paga”. El ataque antisemita ocurrió el último fin de semana, pero se conoció cuando la mujer decidió subir un video a sus redes sociales detallando lo ocurrido.

Un nuevo informe de la DAIA da cuenta del aumento del antisemitismo y antisionismo en Argentina

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La influencer contó que se hallaba en el patio de su departamento cuando su vecino la atacó de manera verbal y luego le tiró un fierro hacia la planta baja, donde ella se encontraba con su hijo de ocho meses. De acuerdo al testimonio de Schmukler, Corera le gritó: “Judía, judía, judía, ahora tenés un hijo judío, ¡qué asco!”.

El esposo de la joven tras llamar a la policía enfrentó al agresor, quien reconoció su culpabilidad, pero lamentó “no haber tenido puntería”. Frente a este panorama, la influencer admitió: “Tengo miedo por mis hijos, tengo miedo por mi persona, por mi integridad. Este señor sigue en el edificio y realmente no sabemos a quién acudir para que alguien nos de atención”.

Michelle Imán Schmukler con sus bebés

Otro caso reciente de antisemitismo en Argentina

El domingo 28 de septiembre se viralizó un video donde un grupo de estudiantes de quinto año, en medio de su viaje de egresados a Bariloche, gritaban, junto con su coordinador, “hoy quemamos judíos”. Esto generó un inmenso repudio que terminó con el Colegio Humanos, al que pertenecen los adolescentes, sacando un comunicado para hablar públicamente del tema.

Las autoridades de la educación educativa comienzan expresando: “Repudiamos energéticamente el accionar de un grupo de alumnos. De igual manera, repudiamos la actitud de la empresa organizadora y del coordinador a cargo, aclarando que nuestra institución no tiene vínculo alguno con sus prácticas y mensajes”.

Expresiones de odio: ¿qué esconden las consignas racistas de los adolescentes?

Y luego agregan: “Los cánticos difundidos no representan en lo absoluto los valores de nuestra escuela, basada en el respeto, la inclusión y la convivencia democrática”.

Luego publicaron un segundo comunicado remarcando que “hemos tomado contacto con la DAIA, institución representativa de la Comunidad Judía que lucha contra el antisemitismo en nuestro país, con quienes emprenderemos un trabajo de capacitación y revisión de lo sucedido. Renovamos así nuestro compromiso en contra de todo tipo de racismo, antisemitismo y discursos de odio”.

HM/DCQ