Fuerte repudio contra declaraciones del radical De Loredo: "fomenta las peores barbaridades antisemitas"

El diputado nacional radical Rodrigo De Loredo quedó en el medio de una fuerte controversia tras su polémico discurso en la Cámara de Diputados en el que arremetió contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y apuntó contra la influencia de la comunidad judía en la política y en los medios de Argentina.

Sus dichos fueron repudiados por diversos sectores de la comunidad judía quienes lo apuntaron por antisemitismo.

Durante su intervención, De Loredo comenzó destacando las contribuciones del pueblo judío a la humanidad y posteriormente condenó las acciones de Hamás, pero luego dirigió sus críticas más duras hacia el gobierno de Israel. Tildó a Netanyahu de “criminal” y acusó a los políticos que dirigen el Estado de Israel de llevar adelante un “genocidio ante los ojos abiertos del mundo entero”.

El legislador además expresó sentirse “avergonzado” por la postura internacional de Argentina ante el conflicto, argumentando que el 80% de las víctimas son civiles y el 90% de la población de Gaza ha sido desplazada.

Influencia periodística

El punto de mayor conflicto en el discurso llegó cuando De Loredo hizo referencia a la comunidad judía argentina, expresando su más profunda admiración al tiempo que planteó una supuesta presión de sus referentes más poderosos.

“Sé también de su influencia periodística y empresarial. Sé también que capaz a partir de hoy mi carrera política esté incluso bastante más empinada”, concluyó el diputado.

Repudio de la Daia

Estas declaraciones provocaron una inmediata reacción. La diputada de su misma bancada, Sabrina Ajmechet, criticó públicamente a De Loredo. Ajmechet lamentó que sus palabras reprodujeran “una de las peores barbaridades antisemitas”.

Paralelamente, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) Filial Córdoba emitió un comunicado repudiando las expresiones por su “enorme gravedad institucional y moral”, señalando que reproducen prejuicios y contribuyen al antisemitismo. La DAIA enfatizó que la crítica política “NO puede transformarse en un discurso que (...) promueva odio, hostilidad o deslegitimación”.

Denuncia

En el ámbito legal, el abogado y especialista en derecho penal Jorge Monastersky presentó una denuncia judicial contra De Loredo por la posible comisión de delitos previstos en la Ley 23.592 (actos discriminatorios) y el Código Penal. El denunciante alegó que el discurso, difundido también en redes sociales, contenía expresiones de “neto carácter antisemita”.