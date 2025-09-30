El Gobierno imputó a la empresa de viajes Baxtter por cánticos antisemitas de egresados

La Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía imputó a la empresa de viajes Baxtter por “trato indigno y discriminatorio”, luego de la difusión de un video en el que un grupo de adolescentes egresados y su coordinador de grupo pronunciaran cantos antisemitas en el viaje a Bariloche.

Según se desprende de distintos videos, estudiantes de la Escuela Humanos, alentados por el coordinador de la empresa Baxtter, corearon consignas antisemitas contra alumnos del colegio ORT, lo que implicaría una infracción al artículo 8 bis de la Ley 24.240 que dispone que todo proveedor deberá “garantizar condiciones de atención y trato digno y equitativo a los consumidores y usuarios” y deberá “abstenerse de desplegar conductas que coloquen a los consumidores en situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias”.

El Código Civil y Comercial de la Nación prevé, en línea con el artículo 8 bis de la Ley de Defensa del Consumidor, la obligación de garantizar condiciones de atención y trato digno a los consumidores. Al mismo tiempo, establece que la dignidad de la persona debe ser respetada conforme a los criterios generales que surgen de los tratados de Derechos Humanos y que los proveedores deben abstenerse de desplegar conductas que coloquen a los consumidores en situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias.

“La empresa ya fue notificada de la imputación realizada por la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial y tendrá cinco días para realizar su descargo. En caso de ser sancionada, se aplicarían las multas previstas en la Ley de Defensa del Consumidor, de hasta 2100 millones de pesos”, informó la Secretaría en un comunicado.

El episodio de antisemitismo en Bariloche

Un grupo de alumnos de quinto año de la Escuela Humanos de Canning fue grabado mientras entonaba cánticos antisemitas durante su viaje de egresados en Bariloche. El video, que se viralizó en redes sociales, muestra también al coordinador de la empresa Baxxter, organizadora del tour, sumándose a las frases discriminatorias.

“Hoy quemamos judíos”, se escucha repetir a coro en el micro que transportaba a los jóvenes. Las imágenes, filmadas el pasado 10 de septiembre y viralizadas este fin de semana, despertaron una ola de repudio público y derivaron en comunicados de rechazo tanto de la institución educativa como de la empresa responsable del viaje.

En el breve video, grabado en el interior de un autobús, puede oírse a los adolescentes cantar con tono de hinchadas de fútbol. También puede verse a un hombre adulto celebrando con el brazo en alto y otro, el coordinador a cargo del grupo, sonriendo. En el autobús viajaba otro contingente estudiantil perteneciente a la escuela privada judía ORT.

La Escuela Humanos repudió "enérgicamente" la actitud de los alumnos y del coordinador de la empresa Baxxter, aclarando que no tiene vínculo alguno con esas prácticas ni con los mensajes difundidos en el video viralizado. A la vez, subrayó que los cánticos registrados “no representan en absoluto los valores de nuestra escuela, basada en el respeto, la inclusión y la convivencia democrática”, y adelantó que adoptará medidas internas para abordar lo sucedido.

Por su parte, Baxxter sostuvo que los dichos “no reflejan los valores de nuestra empresa, fundada en el respeto y la igualdad” y prometió redoblar esfuerzos para que “hechos de esta naturaleza no vuelvan a repetirse nunca más”.

El presidente Javier Milei se sumó a los cuestionamientos y escribió en su cuenta de X: “Repudiable. Fin”. Minutos más tarde, editó el mensaje para arrobar a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, involucrando así a las áreas de Educación y Derechos Humanos.

