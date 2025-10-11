Córdoba: dos nenas uruguayas murieron en el incendio de un templo evangélico

Una tragedia conmocionó este sábado a Córdoba: dos niñas uruguayas murieron tras el incendio de un predio perteneciente a una iglesia evangélica en el barrio Villa Serrana, en la zona sur de la ciudad. El siniestro se desató cerca de las 15:30 en el templo ubicado entre las calles Coquena y Viracocha, cuando una de las niñas advirtió la presencia de humo en uno de los dormitorios donde se alojaban los visitantes. De inmediato, se dio aviso a la Policía de Córdoba, que montó un operativo de rescate junto a bomberos voluntarios y personal sanitario.

Según el reporte oficial, las víctimas fatales son dos menores de 1 y 5 años, integrantes de la congregación Nuevo Amanecer con Jesús, de la localidad uruguaya de Barros Blancos, departamento de Canelones. Ambas se encontraban junto a sus familias participando de las celebraciones por el 31° aniversario de la comunidad, que cuenta con sedes en Uruguay y Argentina.

Incendio en la Quebrada del Condorito: evacuan a 130 personas, la mayoría turistas

40 personas evacuadas

El fuego —cuyo origen aún se investiga— habría comenzado en la zona de los colchones y la ropa de cama, y se expandió rápidamente, impidiendo que los adultos pudieran rescatar a las niñas que dormían en un extremo del pabellón.

Durante la emergencia, unas 40 personas fueron evacuadas del predio, mientras que dos mujeres resultaron con lesiones de diversa consideración y fueron trasladadas para su atención médica. Los cuerpos de las pequeñas fueron derivados a la morgue judicial, donde se realizarán las autopsias correspondientes.

Desde el Consulado de Uruguay confirmaron que se mantienen en contacto con el Ministerio de Seguridad de la Provincia para coordinar los trámites de repatriación y asistencia a las familias. La delegación uruguaya, compuesta por 43 personas entre familias y autoridades pastorales, había llegado a Córdoba el jueves, tras un viaje combinado en barco hasta Buenos Aires y en ómnibus hasta la capital provincial.

Las causas del incendio permanecen bajo investigación judicial y peritajes técnicos, mientras la comunidad evangélica expresó su consternación y dolor por el trágico desenlace.