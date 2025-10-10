Incendio en la Quebrada del Condorito: evacuan a 130 personas, la mayoría turistas

Permanece activo un incendio forestal de grandes dimensiones que se desató este sábado al mediodía en el Parque Nacional Quebrada del Condorito, en la zona del Camino de las Altas Cumbres (RP 34), luego de que un automóvil se prendiera fuego por causas que aún se investigan.

Hay dos frentes de aproximadamente cuatro kilómetros de extensión cada uno, lo que obligó a evacuar a unas 130 personas, en su mayoría turistas que se encontraban recorriendo el área protegida. Desde el Ministerio de Seguridad confirmaron que todas se encuentran fuera de peligro.

En el lugar trabajan dotaciones de Bomberos Voluntarios de Icho Cruz, Tanti, Villa Carlos Paz, Bialet Massé, San Clemente, Cosquín, Villa Ciudad América, Los Reartes, Saldán, Mendiolaza y Villa Allende, junto al personal del Plan Provincial de Manejo del Fuego y del ETAC.

El operativo cuenta además con el apoyo de tres aviones hidrantes Air Tractor de la Dirección Provincial de Aeronáutica y dos aeronaves del Plan Nacional de Manejo del Fuego. Al terreno acudieron el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, y el secretario de Gestión de Riesgo, Marcelo Zornada, para supervisar las tareas.

Las autoridades recordaron que desde este viernes 10 hasta el lunes 13 de octubre, inclusive, rige una alerta extrema por riesgo de incendios forestales en toda la provincia de Córdoba. Se pronostican temperaturas muy elevadas, baja humedad y vientos intensos con ráfagas que podrían superar los 65 km/h.

Ante la detección de columnas de humo o fuego, se solicita a la población comunicarse de inmediato al 0-800-888-38346 (FUEGO), al 100 (Bomberos Voluntarios) o al 911 (Policía de Córdoba).