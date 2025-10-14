Doble femicidio en Villa Serrana: el TSJ abrió una investigación administrativa sobre la actuación judicial

El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) resolvió la apertura de una investigación administrativa. En una primera etapa analizará todas las decisiones judiciales que adoptaron fiscales y jueces luego de que Luna Giardina denunció a su expareja, Pablo Laurta.

Al ser una instancia preliminar, no está dirigida contra nadie en particular, sino que se reunirán todos los expedientes radicados en el Fuero Penal, de Violencia Familiar y de Familia.

Perfil CÓRDOBA publicó hoy un mapa de causas e intervenciones.

Cuando el doble femicida Laurta fue detenido el año pasado, la pericia arrojó que “no era peligroso”

El comienzo del final

Luna Giardina denunció a Laurta por primera vez en octubre de 2023. Fue en la Unidad Judicial 19 y tomó intervención la fiscal del Distrito 4 Turno 6, Jorgelina Gutiez. En paralelo, también lo hizo la jueza de Violencia Familiar, Victoria Jalil. Ella ordenó restricción de acercamiento y le dio a Luna un botón antipánico.

En enero, Laurta fue detenido porque incumplió la restricción de acercamiento. Estuvo preso un mes. En esa instancia peritos psicólogos y psiquiatras le hicieron una pericia. El resultado arrojó que era consciente de la criminalidad de sus actos y que no tenía psicopatologías que lo convirtieran en una persona peligrosa. Por eso le otorgaron la libertad.

A la luz de todo lo sucedido cabe preguntarse si el cuadro que arrojó ese estudio en su personalidad fue ajustado a la realidad.

Si bien la víctima comunicó en una de sus declaraciones que su expareja solía usar armas de fuego, no hay reportes -al menos por la información a la que accedió este medio- de que fuera allanado. Tampoco que esa circunstancia haya meritado remitir la causa a una fiscalía especializada en Violencia de Género. La causa siguió en una fiscalía de territorio.

Jalil tomó otra medida cuando quedó en libertad. Que le coloquen una tobillera electrónica. Como Laurta se fue a Uruguay no fue posible. No conforme con ello, la magistrada libró cinco oficios a Migraciones para que informara apenas ingrese al país con el objetivo de ponerle el dispositivo dual.

Habló el taxista que llevó a Laurta a Entre Ríos tras el doble femicidio: "No tuvo reacciones que me hicieran dudar"

Los intentos legales de Laurta

En paralelo, Laurta embistió en dos planos contra Luna Giardina.

Pidió a un Juzgado de Familia la restitución de la vivienda donde vivía con su mamá, Mariel Zamudio y el hijo de ambos. La jueza de Familia Belén Migñon rechazó la solicitud.

Intentó otro camino: la restitución internacional del niño. El juez de Familia Gabriel Tavip también la negó.

El cuadro actual es catastrófico. Laurta mató a Luna y a Mariel y está acusado del crimen del remisero que fue a buscarlo a Concordia para traerlo a Córdoba. El cuerpo de Martín Palacio apareció seccionado en Entre Ríos.

Un derrotero impactante, violento, que llevó adelante una persona absolutamente fría y calculadora al punto de consumar, tal como se presume, tres crímenes en 48 horas e intentar huir de Argentina con su hijo absolutamente indefenso.