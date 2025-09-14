La violencia extrema volvió a golpear a la ciudad santafesina de Rosario con un brutal ataque a balazos. Alrededor de las primeras horas de la noche del sábado, un adolescente de 16 años fue asesinado con un disparo en la cara al costado de una calle al este de la localidad, en un sector cercano a viviendas del barrio La Ribera.

Alrededor de las 20, fuentes policiales informaron que múltiples llamados alertaban sobre una discusión entre varias personas en la zona de General López y Roque Sáenz Peña, donde había un herido. Durante la llegada al pasaje Ombú al 1300, un sector con asentamiento de viviendas, el personal policial encontró a la joven víctima Eric Dallinger ya fallecido, pese a la asistencia de médicos del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES).

Respecto a los registros del Observatorio de Seguridad Pública, este caso se convierte en el primer homicidio de septiembre y el número 82 en lo que va de 2025 en el departamento de Rosario, según datos del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y del Ministerio de Justicia y Seguridad (MJS).

El hecho ocurrió en pasaje Ombú al 1300, en un sector con asentamientos del barrio La Ribera

La víctima presentaba un disparo en el ojo izquierdo y cerca de su cuerpo los policías hallaron una vaina servida calibre 40, que fue enviada a peritar. A instancias del fiscal del equipo transitorio de violencias altamente lesivas, Lisandro Artacho, se dispuso trasladar el cuerpo al Instituto Médico Legal para la autopsia y que personal del gabinete criminalístico y de la división de homicidios de la Policía de Investigaciones realice peritajes y levantamiento de rastros.

Al relatar los vecinos, la víctima habría discutido con al menos tres personas, y en un momento uno de ellos sacó un arma y le disparó a corta distancia. Después del ataque, los agresores huyeron hacia la avenida De la Ribera y hasta el momento no fueron identificados.

La violencia también sacudió al distrito santafesino de Rosario con un nuevo episodio grave y estremecedor. A lo largo de la noche de este sábado, una joven de 21 años recibió un disparo en la cara cuando estaba sentada en la puerta de su casa, ubicada en el pasaje Malargüe al 3000, entre Nahuel Huapi y Riccheri, en el barrio La Tablita I.

A partir de la declaración de su madre ante la Policía de la provincia, el agresor fue un hombre que pasaba a caballo y disparó directamente contra la vivienda sin mediar palabra. De inmediato, la víctima fue trasladada de urgencia por un vecino en su auto al Hospital Anselmo Gamen, donde los médicos constataron que la lesión era grave.

Debido a la gravedad de la lesión, fue trasladada posteriormente al Hospital Provincial de Rosario, donde permanece internada en terapia intensiva y su estado sigue siendo reservado.

