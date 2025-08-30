Se suicidó el hombre acusado de matar, de un balazo en la cara, a Rosa Candela Santa María, de 24 años

El hombre acusado del asesinato de Rosa Candela Santa María, la joven de 24 años encontrada muerta en su auto en el partido de La Matanza, decidió suicidarse cuando la policía estaba a punto de atraparlo.

Gracias a la investigación realizada por el Grupo Táctico Operativo (GTO) y el testimonio de testigos presenciales, se había logrado determinar la identidad del agresor, una persona identificada por las iniciales R. A. L., de 20 años, que vivía en la misma zona donde ocurrieron los hechos.

Se realizó un allanamiento en la casa del sospechoso, pero no fue encontrado, por ese motivo, la policía se dirigió a Virrey del Pino, donde vivían los familiares del joven: allí, al verse de pronto rodeado por la policía, R. A. L. trató de huir por los fondos de la casa y, al ver que no tenía más escapatoria, se suicidó. Todo lo ocurrido fue visto por un vecino.

Por pedido del Fiscal Diego Rulli, las pericias en la escena se implementarán a través de la Policía Federal Argentina. El caso quedó en manos de la UFI Temática de Homicidios.

Las autoridades descartaron la teoría del asesinato cometido por motivo de robo, y confirmaron que la investigación está centrada en el vínculo que existía entre el victimario y la víctima, por esa razón, se hará una pericia de los celulares de ambos, para confirmar si tenían una relación.

El asesinato de Rosa Candela Santa María

La Agencia Noticias Argentinas tuvo acceso al parte policial correspondiente, e informó que el hallazgo de la joven asesinada ocurrió en la intersección de Coronel Ramos y La Bastilla, después que los vecinos llamaran a la policía al escuchar disparos de arma de fuego.

Al arribar al lugar, los agentes vieron un Fiat Cronos negro, patente AH-038-MP, en cuyo interior se hallaba Santa María recostada sobre los asientos delanteros, con manchas de sangre y ya sin signos vitales.

Una ambulancia del servicio de emergencias confirmó que la joven de 24 años, que trabajaba como chofer de una conocida aplicación digital, había fallecido. De acuerdo a las pericias preliminares de la Policía Científica, tenía un disparo en la zona parietal de la cara, con orificio de entrada y salida.

