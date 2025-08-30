Una joven de 24 años fue encontrada asesinada este sábado dentro de su auto en González Catán, partido de La Matanza. De acuerdo al parte policial, se trata de Rosa Candela Santa María y el hallazgo ocurrió en la intersección de Coronel Ramos y La Bastilla, donde vecinos alertaron a la policía por disparos de arma de fuego.

Al llegar, los agentes encontraron un Fiat Cronos negro, patente AH-038-MP, en cuyo interior se hallaba la mujer recostada sobre los asientos delanteros, con manchas de sangre y sin signos vitales.

Una ambulancia del servicio de emergencias constató el fallecimiento en el lugar y, según las pericias preliminares de la Policía Científica, la víctima presentaba un disparo en la zona parietal de la cara, con orificio de entrada y salida.

Finalmente, la investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal Temática de Homicidios del Departamento Judicial de La Matanza, que trabaja para identificar a el o los responsables del crimen.

“Hoy a las 7 me avisaron que estaba muerta y esto fue a la 1 de la madrugada. El comisario de González Catán no fue capaz de mandar un móvil. Cuando nosotros fuimos a la comisaría estaba tomando mate y nos atendió como si estuviera en su casa. Nosotros mismos después fuimos a dar vuelta en el barrio y encontramos la casa del asesino“, relató Alan, hermano de la víctima, en diálogo con LN+.

De acuerdo al joven, su hermana trabajaba muchas horas para pagar el auto con el que conducía. "No la veía en todo el día, pobrecita. Ella se levantaba a las 7 de la mañana y hasta las 9 de la noche no la veías llegar a su casa. No nos vamos a mover hasta que agarren al culpable”, dijo, desgarrado.

“Cande era una compañera y era mi hermana. Trabajaba en el Uber, yo también trabajaba. Me la sacaron de un tiro. Mira lo que es. Decime vos cómo le robas a esta criatura“, continuó. Entre lágrimas, la hermana mayor de la joven sostuvo: “Nos arruinaron. Estamos muertos en vida. Mi papá hace menos de dos años que murió y ahora se la llevó a mi hermana”.

Conmovidos y enojados por lo sucedido, los vecinos de la zona decidieron cortar la Ruta 3 en la zona de Laferrere, a la altura del kilómetro 28. El hecho generó el repudio, pero se sumó a un reclamo constante de seguridad en el lugar. “No podemos salir a comprar o con los chicos en la bici. No hay policías. Está todo abandonado. Yo me cuido con un palo que tengo en el auto”, concluyó el hermano de la víctima.

