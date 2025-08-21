Este jueves fue liberado Nicolás Gabriel Carrizo, el jefe de "Los Copitos" que había sido acusado en el marco del intento de asesinato contra la expresidenta Cristina Kirchner. La decisión fue tomada luego de que este pasara tres años preso en Marcos Paz.

El Tribunal Oral Federal 6 ordenó la excarcelación de Carrizo luego de que la fiscalía y la querella no formularon una acusación en su contra durante la etapa de alegatos finales. Conocido como el jefe de "Los Copitos", recuperó su libertad luego de la audiencia del juicio oral en los tribunales de Retiro.

El implicado ahora liberado se encontraba preso desde septiembre de 2022, cuando fue detenido por orden de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, procesado como supuesto "partícipe secundario" del intento de magnicidio contra la exmandataria.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La decisión de liberar al implicado se produjo luego de que la fiscal Gabriela Baigún diera los alegatos finales del juicio e indicara que no encontró pruebas para acusarlo, la misma postura que manifestó la querella de Cristina Kirchner. Acto seguido, Gastón Marano, abogado de Carrizo, solicitó al Tribunal Oral Federal 6 la "inmediata soltura" de su defendido.

En desarrollo...