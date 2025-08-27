Hallan muerto al jefe de Recursos Humanos de Petroquímica Río Tercero en medio de la crisis laboral

Sorpresa y consternación en Río Tercero. El jefe de Recursos Humanos de Petroquímica Río III (PR3), Elías Casu, fue encontrado muerto en su domicilio particular este martes. El funcionario se desempeñaba como uno de los principales interlocutores de la empresa durante la crisis laboral que atraviesa la compañía.

La empresa lo había designado como uno de los intermediarios con los trabajadores, en el marco del conflicto desatado tras los despidos masivos que afectan a la planta cordobesa. Su muerte se produce en un momento crítico para la compañía, que enfrenta una de las crisis más severas de su historia.

La causa fue caratulada como muerte de etiología dudosa. La Fiscalía determinó el secreto de sumario, por lo que las autoridades fiscales aún no brindaron detalles oficiales sobre el hecho.

Crisis laboral sin precedentes

La muerte de Casu se inscribe en el contexto de una profunda crisis que atraviesa Petroquímica Río Tercero desde 2024. La firma de Río Tercero despidió a 124 empleados y redujo su planta de personal a menos de la mitad, en lo que el delegado gremial Lucas Felici calificó de "masacre laboral y económica que afecta directamente la economía de la zona".

El conflicto escaló en julio de 2025, cuando Petroquímica Río III despidió a 125 trabajadores, parte de ellos del complejo industrial de Río Tercero, Córdoba, y parte de las oficinas en Buenos Aires, y dispensó al resto del personal. La empresa justificó estas medidas señalando que "el contexto nos obliga a una racionalización de la dotación".

La situación se agravó cuando se reportaron nuevos despidos. Los trabajadores denunciaron otros 120 despidos y ya suman más de 250 empleados cesanteados, según informes recientes que dan cuenta de la magnitud de la crisis.