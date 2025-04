Cuatro motochorros le robaron a un matrimonio de jubilados a plena luz del día en Ramos Mejía

Un robo a plena luz del día fue filmado el jueves 3 de abril por las cámaras de seguridad en la localidad bonaerense de Ramos Mejía. Una pareja de jubilados fue asaltada por cuatro motochorros en avenida Gaona al 2300, en esa localidad de La Matanza.

La grabación muestra que las víctimas viajaban en una camioneta junto a un conductor. Al bajarse, dos ladrones que estaban vestidos como operarios cruzaron la calle y le sacaron el bolso al jubilado. Pocos segundos después, aparecieron los cómplices en dos motos y los cuatro ladrones huyeron.

La pareja habría sido “fichada” con anterioridad y los delincuentes los siguieron durante varias cuadras hasta que pudieron atacarlos en plena avenida Gaona.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Los ladrones disfrazados de operarios se fugan en moto con sus cómplices

Otra anciana robada

Un hecho similar había ocurrido apenas dos días antes, en este caso en el partido bonaerense de Merlo, cuando una mujer de 92 años fue asaltada y golpeada por tres delincuentes. Todo ocurrió cuando Julia Cáceres dormía en su casa y los ladrones forzaron la reja de la puerta de entrada para entrar. Los agresores le taparon la boca a la anciana y le apretaron el cuello. “Me dijeron que, si gritaba, me iban a matar”, contó la jubilada en diálogo con América TV.

Y luego relató el calvario que sufrió a manos de los delincuentes: “Me pegaron mucho y me ahogaron. Se subieron a la cama y me pidieron plata, dólares. Me sacaron los anillos que llevaba puestos y hasta un perfumito que me regalaron mis nietos. Se llevaron todo lo que pudieron: ropa, zapatillas y la poca plata que tenía”.

La víctima dijo que uno de los delincuentes “tendría 30 años”, mientras que “el otro era más chiquito”, y no descartó que hubiera más personas “haciendo de campana” en la puerta de la casa. “Podrían ser mis nietos”, confesó la mujer.

Cuando los delincuentes se fueron, la mujer llamó a la Policía, que llegó pocos minutos después. Los agentes la trasladaron a un hospital de la zona, donde fue atendida por los golpes que sufrió y porque le subió la presión.