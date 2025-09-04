El Gobierno destinará más de 13.000 millones de pesos en la campaña electoral para octubre

De cara a las Elecciones Legislativas del 26 de octubre de este año, el Gobierno de Javier Milei indicó que se destinará un total de más de 13.000 millones de pesos para financiar la campaña electoral y actividades proselitistas de los partidos que competirán durante los comicios.

La Vicejefatura de Gabinete del Interior oficializó la medida a través de una resolución publicada este jueves en el Boletín Oficial, según lo que establece la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, la Ley de Ministerios y las disposiciones administrativas vigentes.

En el documento oficial se señaló que el presupuesto destinado a la categoría de Diputados Nacionales es de $8.815.610.700,67, mientras que para la categoría de Senadores Nacionales se destinará la suma total de $4.407.805.350,33.

En desarrollo...