Elecciones de Octubre: LLA y el PRO duplican la intención de voto del peronismo para diputados y senadores en CABA

Mientras se aproxima la batalla electoral del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires y oficialismo y oposición arrancaron la campaña para las elecciones legislativas del 26 de octubre, CB Consultora de Opinión Pública realizó un sondeo de opinión que visualiza la intención de voto en la Ciudad de Buenos Aires.

El estudio, realizado entre el 18 y 19 de agosto sobre 1013 casos y con un margen de error de -3,1 por ciento, demuestra que la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO se perfila como un amplio ganador en las elecciones legislativas de octubre en la Ciudad de Buenos Aires. Allí, el espacio que lleva como candidata a senadora a Patricia Bullrich obtiene el 46,4 por ciento de la intención de voto contra el 20,1 de Fuerza Patria, representando por Mariano Recalde como candidato. La actual ministra de Seguridad de Javier Milei tiene un diferencial positivo en su imagen de 2,5 por ciento, mientras que el candidato de La Cámpora obtiene un 13,4 negativo, dentro del cual el 24,5 porciento afirma no conocerlo. Muy lejos quedan Graciela Ocaña (Ciudadanos Unidos) con 7,1; Facundo Manes (Para adelante) con 6,7 y Cristian Castillo (FIT) con 6,2 por ciento.

En lo que respecta a los candidatos a diputados, el escenario se repite con una amplia ventaja para la sociedad violeta-amarilla, donde el candidato libertario Alejandro Fargosi obtiene el 37,7 por ciento contra el 18,5 de Itaí Hagman de Fuerza Patria. Ambos tienen un diferencial negativo en su imagen y un 61.7 % dice no conocer al candidato del peronismo y un 53 por ciento al de la alianza de LLA-PRO. No muy lejos de Hagman se ubican Myriam Bregman con 14,3 por ciento, Ricardo López Murphy con 11,1 y cierra Martín Lousteau con 6,3.

¿Qué pasa en la provincia de Buenos Aires para las elecciones de octubre?

CB consultora también analizó la intención de voto con vistas a las elecciones legislativas de octubre en la provincia de Buenos Aires. Aquí la ventaja de la Libertad Avanza respecto de Fuerza Patria es más finita. El candidato a diputado, José Luis Espert obtiene un 37,9 por ciento contra el 31,5 de Jorge Taiana de Fuerza Patria (que debe remontar el 39,5 por ciento de desconocimiento de los electores). Más atrás vienen Florencio Randazzo (Provincias Unidas) con 8,8 y Fernando Burlando (Propuesta Federal) con 4,1 por ciento.

¿Cómo está la intención de voto para las elecciones del 7 septiembre en provincia de Buenos Aires?

Aquí el estudio arroja que los candidatos de Fuerza Patria obtienen el 41,3 por ciento contra el 39,1 de La Libertad Avanza. Y al ponderar la intención de voto en la primera sección electoral, los resultados arrojan que el 40,3 por ciento votaría a los candidatos de La Libertad Avanza y el 38,3 por ciento a los de Fuerza Patria. Mientras que en la tercera el peronismo alcanza el 51,4 por ciento y la Libertad Avanza el 32,7 por ciento.