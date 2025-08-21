Nueva encuesta que alegró la mañana de Schiaretti ¿Randazzo rompe la grieta?

Los números son apenas un instante de esta película cambiante, pero sugieren algo: la grieta, lejos de cerrarse, sigue siendo el motor principal de la competencia. Y sin embargo, aparece Randazzo como un actor que intenta colarse en el libreto, con un discurso de Provincias Unidas que busca romper la lógica binaria.

En el escenario provincial, la foto es de empate técnico: Fuerza Patria (Kicillof, CFK y Massa) con 41,3% frente a La Libertad Avanza, de Milei, con 39,1%. Una diferencia que no alcanza para cantar victoria, pero que oxigena a un oficialismo que venía golpeado.

La Tercera Sección sigue siendo el bastión kirchnerista, con un 51,4% que parece blindar su hegemonía. En la Primera, sin embargo, el viento libertario sopla fuerte: 40,3% para Milei contra 38% de Fuerza Patria. La grieta, como un río ancho, reparte aguas según la geografía.

Randazzo busca espacio

De cara a octubre, la encuesta revela que José Luis Espert encabeza la intención de voto a diputados nacionales con 37,9%, seguido por Jorge Taiana con 31,5%. El dato de color es el regreso de Florencio Randazzo, que con 8,8% aparece como quien quiere abrir una tercera puerta en un pasillo dominado por dos gigantes.

En el juego de simpatías y rechazos, Taiana (+2,7%) y Fernando Gray (+0,2%) se mueven en terreno positivo. Del otro lado, la balanza castiga: Espert (-4,0%), Talerico (-3,7%) y un Randazzo con un -18% que refleja la dificultad de volver a enamorar tras viejas desilusiones.