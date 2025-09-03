A menos de una semana de los comicios legislativos bonarense, el escenario se volvió más incierto de lo previsto. Tras varias semanas de estabilidad, la medición de Rubikon detecta un cambio de tendencia que vuelve a poner en duda cualquier pronóstico.

El informe -basado en un estudio de 11.000 casos y un tracking diario de más de 600 encuestas- revela que La Libertad Avanza-PRO alcanza el 34,1%, apenas por encima de Fuerza Patria, que suma 32,8%. La diferencia es mínima y marca un empate técnico en el distrito que concentra el mayor peso electoral del país.

La crisis política impacta en el voto

La crisis por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), sumada a los ataques oficiales contra periodistas, erosionó la credibilidad del gobierno. En paralelo, segmentos que habían acompañado a LLA -especialmente jóvenes- muestran señales de desafectación, mientras que el votante histórico de Cambiemos parece haber llegado a un límite en su respaldo.

En este nuevo cuadro, la indecisión juega un papel central: 10,6% de los bonaerenses aún no definió su voto y un 6,5% se inclina por el blanco. Ese electorado flotante podría definir si la leve ventaja de Fuerza Patria en tendencia se consolida o si el oficialismo logra sostener la paridad.

Proyecciones por secciones electorales

El panorama territorial también deja señales de polarización: en la Primera y Tercera Sección, los dos principales frentes se reparten escaños en partes iguales, mientras que en otras regiones como la Séptima, La Libertad Avanza se proyecta como único ganador.

El seguimiento de Rubikon concluye que el escenario electoral bonaerense está más abierto que nunca. La incógnita, de aquí al domingo, es hacia dónde se moverán los indecisos y cuántos votantes terminarán expresando su malestar con un voto en blanco.

