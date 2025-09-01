Massa lanzó un spot con eje la “unidad” en la recta final de la campaña bonaerense

El excandidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, lanzó este domingo un nuevo spot de campaña bajo el lema “Fuerza Patria es la fuerza de la gente”, con un fuerte eje en la unidad de los distintos sectores del peronismo, en la última semana de campaña antes de las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre.

La pieza audiovisual resalta el rol de distintos sectores de la sociedad, como mujeres, jóvenes, jubilados, trabajadores, pymes y personas con discapacidad, y subraya que la verdadera fortaleza surge de la unidad popular frente a “la crueldad y la indiferencia”. “Queda una semana, sumemos más fuerza que nunca y demos el primer paso hacia una Patria más justa”, propone el spot.

El video que compartió Massa destaca “la fuerza de los trabajadores que buscan llegar a fin de mes, de los jóvenes que quieren estudiar y trabajar, de las mujeres que reclaman igualdad, de los jubilados que esperan cobrar dignamente, de las pymes que sueñan con crecer y de las personas con discapacidad que merecen un Estado inclusivo”.

“El próximo domingo 7 en la provincia mostremos que nuestra Patria tiene fuerza: la fuerza del peronismo”, concluye el video. El material (que termina con las imágenes de Cristina Kirchner, Sergio Massa y Axel Kicillof, en ese orden) fue difundido a través de las redes sociales oficiales del líder del Frente Renovador en X y en Instagram, donde llamó a “sumar fuerzas para mostrar que hay otro camino”.

Sergio Massa durante los últimos días se metió de lleno en el sprint final de la campaña bonaerense, con recorridas por algunos distritos de la provincia de Buenos Aires y llamó a votar por Fuerza Patria.

El tigrense estuvo el sábado en San Martín, junto al ministro de Infraestructura y candidato a senador bonaerense, Gabriel Katopodis, en una reunión con adultos mayores para escuchar las dificultades generadas por “el ajuste en jubilaciones, medicamentos y atención médica”.

“Cada uno vota a quien quiere. Nosotros creemos que lo mejor que le puede pasar el domingo que viene a San Martín, a nuestra región, a la provincia, es que Gabriel (Katopodis), que Malena (Galmarini) y Fernando (Moreira) salgan fortalecidos”, sostuvo Massa durante el encuentro en San Martín.

Sergio Massa este sábado 30 de agosto en San Vicente

Y añadió: “Por eso les pido, con mucha humildad, que el domingo que viene, no solamente ustedes, sino cada uno de sus familiares se levante, vaya al cuarto oscuro y busque la bandera Argentina. Es sencillo”.

Más temprano, Massa se había encontrado en San Vicente con un grupo de mujeres del distrito y mantuvo una reunión sobre Seguridad con el intendente camporista Nicolás Mantegazza y los candidatos Roberto Vázquez y Ayelén Rasquetti, con el objetivo de “compartir su experiencia en prevención”.

También había visitado Junín el viernes, en la cuarta sección electoral, y Baradero, en la segunda sección. En Junín, junto a la candidata a senadora provincial Valeria Arata, recorrió “una obra de 149 viviendas del plan Procrear que permanece paralizada desde diciembre de 2023 y dialogó con vecinos afectados por la demora en la finalización de las casas”, describieron las mismas fuentes.

En tanto, el exministro de Economía se mantuvo activo en la campaña con un breve mensaje de audio de 17 segundos, donde le pidió a los bonaerenses no quedarse en casa durante los comicios provinciales. En el audio, Massa sostiene que “cada voto cuenta” y que “la forma de cuidar el laburo, la escuela, la salud y nuestra familia es yendo a votar”.

De acuerdo a lo que explicaron desde su entorno, el exintendente de Tigre también recorrerá distritos junto a los candidatos más jóvenes de Fuerza Patria para “acompañarlos y reforzar la participación ciudadana”. Cerca del tigrense aseguraron que Massa está convencido de que “el 7 se puede ganar” y continuará “respaldando a los candidatos en los últimos días de la campaña bonaerense, sin buscar protagonismo personal”.

