La campaña de Fuerza Patria empieza a alentar algunas sonrisas. El tópico "Karina coimera" se ha convertido en un fuerte impulso para los militantes kirchneristas, que hace un par de meses veían encuestas con cifras de dos dígitos de ventaja para LLA, y ahora hablan de "leve ventaja". Incluso algunos hasta se animan a señalar que el peronismo tiene chances concretas de ganar en PBA el próximo domingo. Y en ese escenario, Sergio Massa, como líder del Frente Renovador (FR), apareció este sábado en las actividades de campaña del PJ bonaerense para las elecciones del próximo 7 de septiembre. Así se lo vio en San Martín, junto a Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura de Axel Kicillof y candidato a senador bonaerense, y también en San Vicente.

El excandidato a presidente estuvo con adultos mayores en San Martín, donde señaló: “Cada uno vota a quien quiere. Nosotros creemos que lo mejor que le puede pasar el domingo que viene a San Martín, a nuestra región, a la provincia, es que Gabriel (Katopodis), que Malena (Galmarini) y Fernando (Moreira) salgan fortalecidos. Por eso les pido, con mucha humildad, que el domingo que viene, no solamente ustedes, sino cada uno de sus familiares se levante, vaya al cuarto oscuro y busque la bandera Argentina. Es sencillo”.

Horas antes, Massa se había reunido en San Vicente con un grupo de mujeres del distrito y, además, tuvo una charla sobre seguridad con el intendente de La Cámpora, Nicolás Mantegazza, y los candidatos Ayelén Rasquetti y Roberto Vázquez, con el fin de “compartir su experiencia en prevención".

Sergio Massa hablando con vecinos

La intensa actividad de Massa y su convencimiento de la victoria

El viernes 29 de agosto, el exministro de Economía visitó Junín, en la cuarta sección electoral, y Baradero, en la segunda. En Junín, acompañado por la candidata a senadora provincial Valeria Arata, recorrió 149 viviendas del plan Procrear que estarían paralizadas desde diciembre de 2023.

Además, Massa compartió un mensaje de audio pidiéndole a los bonaerenses que participen de las próximas elecciones porque es “la forma de cuidar el laburo, la escuela, la salud y nuestra familia es yendo a votar”.

Con LLA golpeado, Fuerza Patria redobla la campaña

Según su entorno, el excandidato a presidente también estará presente en diferentes distritos junto a los candidatos más jóvenes de Fuerza Patria con el objetivo “acompañarlos y reforzar la participación ciudadana”.

Personas cercanas a Massa aseguran que el referente político está seguro que “el 7 se puede ganar”, y seguirá “respaldando a los candidatos en los últimos días de la campaña bonaerense, sin buscar protagonismo personal”.

