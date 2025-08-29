El reloj electoral sigue corriendo y son nueve los días que faltan para que se lleven adelante las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires. El oficialismo, encabezado por el gobernador Axel Kicillof, viene sosteniendo una estrategia compacta y sucesiva: instalar en suelo bonaerense la idea de que el presidente Javier Milei es cruel, que su programa económico es frágil y empobrece a los sectores más bajos. Lo hizo este viernes durante una vista a Almirante Brown, junto al candidato a diputado nacional Juan Grabois.

"Hay que decir las cosas con todas las letras. Cada puesto de trabajo que se pierde, cada jubilado que no puede pagar sus remedios y cada discapacitado que dejó de recibir asistencia del Estado, tiene un responsable: se llama Javier Milei", sostuvo Kicillof durante un encuentro con estudiantes en la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB).

Allí habló de la importancia de la educación pública, dijo que las universidades del Conurbano “están llenas de hijos de trabajadores” y agregó que Milei las está desfinanciando. “Lo mismo hizo con la infraestructura en materia de salud y vialidad en todo el país: frenar la obra pública es inhumano; apostar a ella, como hacemos en la Provincia, es darle dignidad a nuestro pueblo”, agregó. Salud, educación pública e infraestructura son tres de los temas que más afectan al Gobierno Nacional. El eje de la campaña peronista pivotea entre esas tres áreas.

Axel Kicillof durante un acto en Almirante Brown

Kicillof se presentó en uno de los municipios claves de la tercera sección electoral junto a su intendente, Mariano Cascallares; la vicegobernadora Verónica Magario; y el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis. Durante otro evento que incluyó una recorrida por los avances de las obras de mejora integral de la Ruta Provincial N° 4, estuvieron presentes Grabois y Fernanda Miño, también candidata a diputada nacional.

Antes, el Gobernador había estado en Pilar, Quilmes y La Matanza. Esta semana los recorridos proselitistas fueron noticia, pero por la violencia ocurrida en los actos de La Libertad Avanza. Javier y Karina Milei visitaron Junín, donde militantes libertarios y grupos sectoriales se enfrentaron a trompadas en las calles. En Lomas de Zamora, los hermanos debieron ser evacuados luego de que les arrojaran un piedrazo y hasta brócoli. Este jueves, la Secretaria General de la Presidencia se presentó junto a Martín Menem en Corrientes, en el marco de las elecciones para gobernador que se llevarán adelante el domingo próximo. La recorrida duro sólo una cuadra y debieron abandonar el lugar. Todo en medio del escándalo por los audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, quien habló de un supuesto pedido de coimas de la hermana del Presidente de la Nación y el subsecretario institucional Eduardo "Lule" Menem.

El peronismo observa esto y también cuestiona el programa económico de Milei, apuntado por la suba del dólar y el vuelo de las tasas de interés. Durante una entrevista con Bloomberg en Línea, Kicillof indicó que "empieza a aflorar la fragilidad" del programa económico libertario. Agregó también que el jefe de Estado “tiene un programa económico que es básicamente parar la dinámica de precios, operando para sostener un dólar estable y atrasado con el paso del tiempo y salarios, paritarias, demanda en baja".

Axel Kicillof, Verónica Magario y Mariano Cascallares

Sin embargo, adentro del movimiento también afloran las internas, aun en plena carrera hacia las elecciones. Basta solo con un ejemplo: el acto que Máximo Kirchner realizó junto a Mayra Mendoza en Quilmes, donde le reclamó al gobernador que baje más fondos al igual que lo hace en La Plata, el territorio de Julio Alak. Todo fue presenciado por Jorge Taiana, primer candidato a diputado nacional por Fuerza Patria, que observó pétreo lo que ocurría y no aplaudió como quienes estaban allí.

El Ministerio de Seguridad presentó una denuncia penal por los delitos de intimidación pública y atentado a la autoridad agravados por coparticipación criminal por los incidentes en la caravana encabezada por Milei.

Según el texto difundido por la cartera de Patricia Bullrich, se solicita profundizar la investigación judicial en virtud de la posible “comisión organizada del ataque”, lo que configuraría un agravamiento de los delitos.

En los disturbios de ayer, desde la multitud lanzaron un piedra al mandatario que no llegó a impactar.bLa denuncia quedó radicada ante el Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora.

En el comunicado difundido por Seguridad se resalta que “uno de los lemas de gestión es claro, ‘El que las hace, las paga’, y todo hecho de violencia debe ser sancionado con el máximo rigor de la ley”.

