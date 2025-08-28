Elecciones 2025 en Córdoba: cuánto cobrarán los presidentes de mesa y cómo inscribirse como voluntario

El Gobierno nacional estableció mediante la resolución 347/2025 cuánto cobrarán las autoridades de mesa en las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre.

La normativa, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el vicejefe de Gabinete Lisandro Catalán, establece montos que van entre los 40 mil y 120 mil pesos, de acuerdo a la tarea realizada.

Cuánto percibirán las autoridades de mesa

El artículo 1° establece que los presidentes de mesa, que “cumplan efectivamente tal función” percibirán 40 mil pesos.

El artículo 2 otorga otros 40 mil pesos adicionales a las autoridades de mesa que “hayan participado de las actividades de capacitación reconocidas por la Justicia Nacional Electoral”.

Cuánto percibirán los delegados en locales de votación

Quienes cumplan con esta función cobrarán 80 mil pesos de viático, de acuerdo al artículo 3.

Cuánto percibirán los delegados judiciales

Percibirán 40 mil pesos “los delegados judiciales que efectivamente den cumplimiento a la remisión de reportes de eventos, incidencias o datos adicionales solicitados por la Cámara Nacional Electoral o en los sistemas que se implementen por la justicia electoral de distrito” (Artículo 4).

Cuánto percibirán los delegados tecnológicos

Cobrarán 120 mil pesos “los delegados tecnológicos de la Justicia Nacional Electoral, en los establecimientos de votación en los que se lleve a cabo la verificación de la identidad de los electores mediante herramientas de identificación biométrica, y cumplan efectivamente tal función”, indica el artículo 5.

Cuáles serán las modalidades de pago

La resolución permite optar por las siguientes modalidades de pago: pago mediante la aplicación de Correo Argentino, pago por transferencia bancaria o a billetera virtual propia, pago en sede de Correo Argentino de su preferencia o concurriendo a la sede que oportunamente se indiquen con Documento Nacional de Identidad.

Y luego aclara que “pasados 12 meses de la fecha de la Elección Nacional del 26 de octubre de 2025, prescribirá su derecho a la percepción de los mismos”.

Córdoba

“Estamos esperando por una cuestión de confusión o de cruce de información, como hay una elección pronta en la provincia de Buenos Aires. Una vez finalizado vamos a salir con cursos de capacitación ya sea de manera presencial y por internet”, explicó el secretario Electoral Guillermo Fernández.

Además precisó en declaraciones a Canal 10 que “30 días antes” van a empezar a mandar las notificaciones a las autoridades de mesa.

Cómo inscribirse para ser autoridad de mesa

Los ciudadanos interesados en ser presidente de mesa en los próximos comicios legislativos pueden inscribirse en la página web de la Cámara Nacional Electoral.

Para ello hay que hacer clic en el siguiente link: REGISTRO DE POSTULANTES PARA AUTORIDADES DE MESA.

“La acción de inscripción NO GARANTIZA que la Secretaria Electoral del distrito lo designe como Autoridad de Mesa. Su solicitud será evaluada por la Secretaria Electoral Nacional y la designación efectiva, de corresponder, le será oportunamente notificada”, aclara la Cámara.