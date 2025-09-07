Cristina Kirchner apuntó fuerte contra Milei: "Salí de la burbuja, hermano… que se está poniendo heavy"

A los pocos minutos de conocerse los primeros resultados en las elecciones bonaerenses que expusieron la amplia victoria a nivel provincial por más de 13 puntos del peronismo agrupado bajo el sello de Fuerza Patria, la ex presidenta Cristina Kirchner, publicó un duro posteo contra Javier Milei en el que le recriminó el uso de la frase "Kirchnerismo, nunca más" durante la campaña electoral, criticó el estado de la economía argentina y le pidió que "salga de la burbuja" porque la situación, "se está poniendo heavy".

Luego de esa publicación en la red social X, la ex mandataria salió al balcón del departamento del barrio de Constitución en el que está cumpliendo arresto domiciliario luego de ser condenada en la Causa Vialidad, motivo por el cual quedó inhabilitada para ser candidata en estos comicios de medio término. Frente a su domicilio de San José 1111 se congregaron cientos de militantes para celebrar el resultado electoral. Incluso Cristina se animó a bailar mientras era vivada por la multitud.

"¿Viste Milei?... Banalizar y vandalizar el “Nunca Más”, que representa el período más negro y trágico de la historia argentina, no es gratis. Reírte de la muerte y el dolor de tus oponentes, tampoco", comenzó escribiendo en una referencia a la utilización que hizo el oficialismo para promocionar a sus candidatos desde que se lanzó la campaña en Villa Celina con un cartel violeta y la frase que hacía alusión al Nunca Más expresado por Julio César Strassera tras el juicio a las juntas militares del último proceso militar.

"Pero señalar con el dedo y estigmatizar a los discapacitados, mientras tu hermana cobra el 3% de coima de sus medicamentos, es letal. Y mejor ni te cuento cómo está el resto (de los que todavía tienen laburo)…Endeudados por comida, alquileres, expensas o medicamentos, y encima con las tarjetas reventadas…", continuó.

"Salí de la burbuja, hermano… que se está poniendo heavy", lo "chicaneó" CFK, quien tenía intenciones de encabezar la lista en la Tercera Sección Electoral como primera aspirante a diputada provincial. Una intención que se vio frustrada por la condena que le dictó la Corte Suprema de Justicia.

"Saludos cordiales desde San José 1111", cerró la expresidenta. Para las posdatas del final dejó un llamado a votar nuevamente por el peronismo el próximo 26 de octubre en las elecciones nacionales donde se renovarán la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.

En la primera posdata puso que "el próximo 26 de octubre, Kirchnerismo y Peronismo… ¡Más que nunca!" y en la segunda criticó el rumbo económico. "Dejá de echarnos la culpa del desastre que hicieron con la economía vos y el Toto Caputo…Que si mañana un rayo nos partiera al medio a todos los kirchneristas y de nosotros solo quedaran las cenizas, te van a seguir faltando dólares y sobrando endeudamiento… 'economista experto en crecimiento con o sin dinero'", lanzó sin anestesia