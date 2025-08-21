Aumento jubilatorio: “El criterio que usan tanto desde el Gobierno como oposición al veto es equivocado”

El economista, Gonzalo Martínez Mosquera, analizó para Canal E las tensiones fiscales tras el debate en la cámara de Diputados sobre la emergencia en discapacidad y la reforma jubilatoria, en un contexto donde el Gobierno insiste en que “no hay plata”.

“Obviamente no es una cuestión de no tener plata, porque si hay algo que le sobra son los pesos. Entonces, me parece que la pregunta que hay que hacerse de fondo es, dado que el Gobierno tiene todos los pesos que quiere a su disposición, ¿por qué cobra impuestos?”, planteó Gonzalo Martínez Mosquera.

El objetivo real del cobro de impuestos

Luego, explicó que los impuestos no existen para recaudar pesos, sino para liberar recursos reales: “El Gobierno no cobra impuestos para conseguir pesos, tiene todos los pesos que quiere a su disposición, sino que lo que quiere el Gobierno cuando cobra impuestos es abrir el espacio fiscal. ¿Qué significa abrir el espacio fiscal? Significa generar o desocupar recursos reales”.

Según Mosquera, los indicadores muestran margen para expandir el gasto: “Cuando vamos a ver los índices de desempleo, de capacidad ociosa, claramente nos muestran que sí hay espacio fiscal para subir las jubilaciones, subir por el tema de discapacidades o, eventualmente, bajar los impuestos”.

Incluso recordó que el propio ministro de Economía lo había dicho: “No soy yo solamente el que digo esto, sino que lo dice el mismo Caputo, se la pasaba diciendo que había que monetizar la economía. Bueno, esta sería una forma, justamente, de monetizar la economía”.

Estilos de emisión monetaria

Por otra parte, el economista diferenció los tipos de emisión: “No es lo mismo cualquier emisión monetaria. Una cosa es subir un poco las jubilaciones. Y otra cosa sería regalarle 100.000 millones de pesos a Mirtha Legrand”.

A su vez, cuestionó tanto al Gobierno como a quienes se oponen al veto presidencial: “Lo que veo es que, en general, el criterio que usan tanto desde el Gobierno como los que se oponen al veto, es equivocado”.