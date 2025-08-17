Gonzalo Roca será el candidato de Milei en Córdoba y enfrentará a Schiaretti en octubre

En el cierre de listas rumbo a las elecciones legislativas de octubre, La Libertad Avanza (LLA) sorprendió con un cambio de último momento: finalmente, el candidato será Gonzalo Roca, actual vicepresidente del espacio en la provincia, y no Gabriel Bornoroni, jefe de bloque en la Cámara baja.

Roca, abogado y empresario, es uno de los apoderados de la alianza y hombre de confianza de Bornoroni, quien hasta hace horas parecía el postulante cantado. El presidente Javier Milei frenó la posibilidad de que Bornoroni renunciara a su banca para competir, y en su lugar terminó consagrando a Roca como cabeza de lista.

“Gonzalo es un león que cree firmemente en las ideas de la libertad y en el Congreso será un fiel soldado del proyecto del presidente Milei”, aseguró Bornoroni al anunciar la decisión.

Lo acompañará en segundo lugar Laura Soldano, oriunda de Río Cuarto, exmodelo y “líder en transformación personal” que asegura haber llegado a la política por “revelación mística”. En tercer lugar quedó el abogado Marcos Patiño Brizuela, titular del PAMI Córdoba, y en el cuarto puesto la actual diputada nacional Laura Rodríguez Machado, dirigente cercana a Patricia Bullrich, que se sumó como gesto de integración con el PRO.

Del otro lado, Juan Schiaretti encabezará la boleta de Provincias Unidas, el nuevo frente que reúne a varios gobernadores del interior. El exmandatario cordobés, que ocupó tres veces la gobernación, apuesta a su alta imagen positiva para disputarle terreno al oficialismo nacional.

En segundo lugar estará Carolina Basualdo, intendenta de Despeñaderos; seguida por el legislador provincial Miguel Siciliano, la ministra de Desarrollo Social Laura Jure y el diputado Ignacio García Aresca. “Vamos al Congreso junto a un equipo de gobernadores que representan el interior productivo y de trabajo”, señaló Schiaretti en redes sociales.

Córdoba, un distrito clave

La Unión Cívica Radical (UCR) presentará al exintendente Ramón Mestre al frente de la clásica Lista 3, acompañado por Patricia Rodríguez, Martín Lucas y Norma Ghione.

En el PRO, el primer lugar será para Oscar Agost Carreño, tras imponerse en la interna judicial frente al sector intervenido por Mauricio Macri.

Por fuera, el Partido Libertario llevará al legislador Agustín Spaccesi; el Partido Demócrata a Rodolfo Eiben; y el influencer Stefano “Alfajor Tatín” López Chiodi tendrá lista propia como “libertario puro”.

El Frente de Izquierda estará encabezado por Liliana Olivero, mientras que Encuentro Republicano presentará a Aurelio García Elorrio. También participarán Ciudadanos, el Nuevo MAS, Avanzada Socialista y otros sellos menores.

La provincia renueva nueve bancas de diputados nacionales, que representan el 8,6% del padrón electoral. El oficialismo libertario confía en reeditar la performance de Milei en el balotaje, mientras que Schiaretti intentará capitalizar su perfil de gestor experimentado y la fortaleza de su armado federal.

