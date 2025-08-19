La Casa Rosada, centro de comando de campaña de la Libertad Avanza

La Casa Rosada es el centro de comando de campaña de la Libertad Avanza. Por el despacho del vicejefe de Gabinete, Lisandro Catalán bajo la "comandancia" de "El Jefe" desfilan funcionarios y aliados. Los mismos aliados que no se animan a decir después de varios encuentros, quienes reemplazarán a Patricia Bullrich y a Luis Petri en sus cargos ministeriales. Se viene el cuarto encuentro de Milei con su par ecuatoriano, Daniel Noboa y qué hacía un colectivero en la Casa de Gobierno.

Balcarce 50, centro de campaña

El domingo se cerraron las listas, ya están los candidatos y la Casa Rosada se convirtió en el centro de campaña de la Libertad Avanza. Con el viaje de hoy a Junín suspendido, ya se busca nueva fecha. Se suceden las reuniones y se afina la estrategia electoral. Karina Milei comanda todo con Lule Menem como ladero. El despacho del vicejefe de Gabinete, Lisandro Catalán suele ser lugar de reunión, como sucedió ayer por la tarde, donde estuvieron también Martin Menem y Santiago Caputo. Antes, en el despacho del asesor presidencial, hubo otro encuentro con los aliados Pro y el armador bonaerense Sebastian Pareja. ¿Terminó la interna o es solo una tregua?

El que suena, suena

Una vieja máxima de la política es que cuando a un dirigente se lo nombra mucho para un cargo, finalmente queda afuera. Ese temor ronda a esta hora cuando comienzan las especulaciones acerca de los reemplazos para los ministerios de Defensa y Seguridad. Patricia Bullrich dejará su cargo para ir al Senado y la misma suerte correrá Luis Petri, candidato a diputado por Mendoza. En los pasillos de la Casa Rosada se les preguntó sobre esto a Diego Santilli y a Cristian Ritondo. En on y en off prefirieron la prudencia y la paciencia. “Nosotros no tenemos que opinar” repiten sin dudar. El miedo no es zonzo.



De Guayaquil a Buenos Aires

Javier Milei hará un paréntesis en la campaña electoral para recibir a Daniel Noboa. El presidente ecuatoriano estará en La Argentina el próximo jueves y se sabe de la buena sintonía que mantiene con su par argentino. Tanto es así que será la cuarta vez que estarán juntos desde que son presidentes. Referentes de la derecha en la región y admiradores de la Administración Trump, Milei y Noboa tendrán otra foto juntos, esta vez en el glamoroso Salón Blanco de Casa Rosada. La Derecha Avanza.

Un Colectivero en Rosada

Días atrás se lo vio al titular de la UTA, Roberto Fernández cruzar el Patio de las Palmeras para ingresar al despacho del jefe de Gabinete, Guillermo Francos. “Nada para informar, se conocen hace mucho tiempo y la reunión no tuvo que ver con temas de gestión”, sostuvieron desde las oficinas de Francos. Alertado por una guardia periodística, el jefe de los colectiveros eligió una puerta más discreta para su salida. Amigos son los amigos.