Pensiones no contributivas ANSES: quiénes acceden en septiembre de 2025

En septiembre de 2025, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continuará con el pago de las pensiones no contributivas (PNC), una prestación destinada a personas en situación de vulnerabilidad que no reúnen las condiciones para acceder a una jubilación contributiva.

Las PNC incluyen las prestaciones por invalidez, vejez y la pensión destinada a madres de siete hijos o más, y se abonan a quienes cumplan con los requisitos establecidos por la normativa vigente.

El organismo recordó que aquellas personas que permanezcan fuera del país por más de 90 días consecutivos, o que registren irregularidades en el trámite, no percibirán el pago. Además, quienes ya cuenten con otra jubilación o pensión no podrán acceder a esta ayuda.

Pensión por invalidez

Para cobrar esta prestación es necesario:

Ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con al menos 10 años de residencia en el país. Tener menos de 65 años. No recibir otra jubilación ni pensión. En el caso de menores de edad, el grupo familiar no debe superar ingresos equivalentes a cuatro haberes mínimos. Algunas provincias, como Santiago del Estero o Tierra del Fuego, solicitan documentación adicional para validar el trámite.

Pensión para madres de siete hijos

Este beneficio se otorga a:

Madres argentinas o naturalizadas con un año de residencia, o extranjeras con al menos 15 años en el país. Mujeres sin ingresos propios ni beneficios previsionales. En caso de estar casada, el cónyuge puede ser jubilado, pero no percibir una PNC.

Pensión por vejez

Los requisitos son:

Tener 70 años o más. Ser argentino naturalizado con al menos 5 años de residencia, o extranjero con 40 años en el país. No contar con ingresos, jubilaciones ni pensiones. No corresponde el pago a quienes se encuentren privados de la libertad o si el cónyuge ya percibe una pensión por vejez.

Cómo consultar si corresponde cobrar en septiembre

ANSES permite verificar en línea si se percibirá el beneficio durante este mes. Para ello, se deben seguir estos pasos:

Ingresar a Mi ANSES con número de CUIL y clave de la seguridad social. Seleccionar la opción “Mis Cobros”. Allí se puede conocer si hay un pago asignado, el monto correspondiente y la fecha estimada de acreditación.

