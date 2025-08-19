ANSES confirmó que en septiembre de 2025 los haberes jubilatorios y pensiones tendrán un aumento del 1,9%, en línea con la nueva fórmula de movilidad que ajusta las prestaciones de acuerdo a la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

ANSES: así quedan los montos de las Asignaciones Familiares para septiembre de 2025 tras el nuevo aumento

El último dato del organismo oficial reveló que en julio de 2025 la inflación alcanzó un 1,9% mensual, acumulando un 17,3% en lo que va del año. Este índice, de acuerdo al Decreto 274/24, es el que determina la actualización mensual de los haberes previsionales con dos meses de rezago.

Cuánto cobrarán los jubilados en septiembre 2025

Con este ajuste, los montos de jubilaciones y pensiones quedarán de la siguiente manera, en caso de que el Gobierno mantenga la entrega del bono adicional de $70.000 para quienes perciben los haberes más bajos:

Jubilación mínima: $390.277,17

($320.277,17 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional). Pensión Universal al Adulto Mayor (PUAM): $326.221,74

($256.221,74 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional). Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez: $294.194,02

($224.194,02 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional). Jubilación máxima: $2.155.162,17

(desde $2.114.977,6 en agosto).

ANSES: cuánto subirán las jubilaciones, pensiones y asignaciones en septiembre tras el dato de inflación

Qué pasará con el bono de $70.000

El bono de refuerzo de ingresos de $70.000 comenzó a aplicarse en 2024 con el objetivo de sostener el poder adquisitivo de los jubilados frente a la inflación. Hasta ahora se mantuvo de forma mensual y se espera que continúe en septiembre, aunque ANSES todavía no lo confirmó oficialmente.

En caso de prorrogarse:

Lo recibirán de manera completa quienes perciban la jubilación mínima. Aquellos con haberes superiores a $320.277,17 pero menores a $390.277,17 cobrarán un monto proporcional hasta alcanzar esa cifra.

ANSES: quiénes cobrarán $321.000 en agosto y cómo acceder al beneficio

Inflación de julio 2025: los rubros más afectados

El informe del INDEC también mostró cuáles fueron los sectores con mayores incrementos de precios durante julio:

Recreación y cultura: 4,8% Transporte: 2,8% Restaurantes y hoteles: 2,8%

Estos aumentos estuvieron vinculados al ajuste en el transporte público y el impacto de las vacaciones de invierno. En contraste, el rubro Prendas de vestir y calzado registró una baja del -0,9%, mientras que Bebidas alcohólicas y tabaco subió apenas un 0,6%.

