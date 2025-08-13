ANSES: cuánto subirán las jubilaciones, pensiones y asignaciones en septiembre tras el dato de inflación

Tras la difusión de la inflación de julio por parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), quedó determinado el nuevo ajuste que se aplicará en septiembre de 2025 a jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales.

Las variaciones en estos ingresos están directamente relacionadas con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Con la información reciente correspondiente al mes anterior, se establecerá un aumento del 1,9% que impactará en todos los pagos realizados por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Una familia tipo necesitó $1.149.353 para no ser pobre en julio, según el INDEC

Cuánto subirán las jubilaciones, pensiones y asignaciones en septiembre de 2025

Durante los primeros meses del mandato de Javier Milei, se implementó un cambio en el mecanismo de actualización de los haberes previsionales. Desde entonces, las prestaciones comenzaron a ajustarse de manera automática según el último registro disponible de inflación. En esta oportunidad, el cálculo se basa en los datos de julio.

Como resultado de este nuevo esquema, el haber mínimo pasará de $314.305,37 a $320.277,17. Si el Ejecutivo opta por continuar otorgando el bono adicional de $70.000, el total alcanzaría los $390.277,17. Esta misma suma será percibida por quienes reciben la Pensión No Contributiva destinada a madres con siete hijos.

Por otro lado, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se actualizará a $256.221,74, y la prestación por invalidez laboral ascenderá a $224.194,02. En caso de incluir el refuerzo económico, estos valores llegarán a $326.221,74 y $294.194,02, respectivamente.

A su vez, quienes estén alcanzados por la Asignación Universal por Hijo (AUH) recibirán $115.087,90 durante el próximo mes. En el caso de los beneficiarios de AUH con Discapacidad, el importe por hijo será de $187.378,81, reflejando el valor completo de la asignación.

Jubilaciones, pensiones y asignaciones: cuánto subirán en septiembre de 2025

Jubilación mínima: $320.277,17 Pensión Universal para el Adulto Mayor: $256.221,74 Pensión no Contributiva por Invalidez y Vejez: $224.194,02 Pensión Madre de 7 hijos: $320.277,17 Asignación Universal por Hijo (AUH): $115.087,90 AUH hijo con Discapacidad: $374.744,38 Asignación por Hijo: $57.548,02 Asignación por Hijo con Discapacidad: $187.378,81

Jubilaciones y pensiones: cómo quedan en septiembre de 2025 con bono incluido

Jubilación mínima: $390.277,17 Pensión Universal para el Adulto Mayor: $326.221,74 Pensión no Contributiva por Invalidez y Vejez: $294.194,02 Pensión Madre de 7 hijos: $390.277,17

