El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, informó que el próximo viernes 15 de agosto los jubilados provinciales que perciben haberes de hasta $1.300.000 recibirán un bono extraordinario de $100.000.

Con la decisión el ejecutivo provincial busca posicionar a sus jubilados como los que perciben mejores haberes en el país.

El beneficio es complementario y no contributivo, y se suma al incremento del 84,21% otorgado en julio al haber mínimo jubilatorio, que pasó de $380.000 a $700.000 mensuales.

Según explicó el mandatario, el refuerzo se financia con recursos propios de la provincia, provenientes del reclamo que Córdoba llevó ante la Corte Suprema para recuperar fondos previsionales, y se mantendrá en tanto la Nación continúe girando los recursos que por ley corresponden al distrito.

Los dichos de Laryora sobre la "paz social" y el ajuste del Gobierno

En las últimas horas, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, defendió el armado del frente Provincias Unidas y buscó diferenciarse de Javier Milei, a pocos días del inicio de la campaña electoral para las legislativas del 26 de octubre. Entre otras cosas, el gobernador afirmó que el Poder Ejecutivo “no genera absolutamente un peso” y resaltó la labor que realizan los gobernadores provinciales: “La paz social en Argentina es gracias a ellos”.

Sobre la gestión económica, afirmó: “Gobernar no es solo tener superávit y cerrar números. Si fuera así, todas las decisiones serían cerrar escuelas, porque la inversión pública en educación no da resultados. Gobernar es equilibrar la economía con un objetivo claro: el desarrollo del país. Hay que trabajar con el sector privado y entender las particularidades del interior y las regiones del país, con un plan productivo”.

Además destacó la labor de las provincias y dijo: “La paz social en Argentina es gracias a los intendentes y gobernadores. Es el resultado de un conjunto de medidas que nos llevan a este esfuerzo. Ahora la discusión es cómo hacerlo sostenible. No se puede creer en una visión productiva basada solo en la libertad de mercado, eso es una utopía”.

Terminó señalando: “¿Quién está supliendo hoy los servicios que la Nación deja de prestar? Es el Estado que más recauda, pero ¿qué servicios brinda directamente? Los ofrecen las provincias, las empresas y los municipios. La vida cotidiana de la gente depende de esos servicios”.

La última medida del gobernador cordobés, mediante la cual dará un refuerzo a los adultos mayores, busca mejorar los ingresos de los beneficiarios con menores haberes, posicionando a la provincia entre las que tienen las jubilaciones mínimas más altas del país.

