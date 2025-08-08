Perfil
Últimas noticias
CóRDOBA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

UNC: los docentes de ADIUC paran una semana en reclamo de un aumento salarial

Este viernes cumplen con la segunda jornada del paro de 48 horas. La medida de fuerza continúa la semana del 11 al 15 de agosto.

ADIUC
Gremio de docentes e investigadores de la UNC | Cedoc
José Pérez
José Pérez
 joemaperez  joemaperez

Los profesores de la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad de Córdoba (ADIUC) cumplen este viernes con la segunda jornada del paro de 48 horas en reclamo de un aumento salarial.

Gullo y la gastronomía de Córdoba: "muchos cerraron, no todos pueden sostenerse con este nivel de costos y exigencia"

Cómo sigue

"De acuerdo al plan de lucha resuelto en plenario de cuerpos orgánicos, ADIUC ratifica la convocatoria a una semana de paro docente universitario , del 11 al 15 de agosto", indica un comunicado del gremio.

"La medida es impulsada a nivel nacional por las federaciones del sector, camino a una nueva Marcha Federal Universitaria", precisa el documento.

Debate

Además convocó "a una jornada de debate para orientar la acción colectiva por la aprobación y puesta en vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario".

El encuentro "abierto a todos los sectores de la comunidad universitaria" se realizará en la sede de ADIUC, el miércoles 13 de agosto de 15 a 19 sin inscripción previa.

"Necesitamos construir la fuerza necesaria para sostener a la educación superior y la ciencia como pilares para el desarrollo soberano de nuestro país", sostiene la convocatoria.

Día de San Cayetano en Córdoba: "Poco pan y menos trabajo"

Cuál es el reclamo

"El conflicto sigue abierto porque la universidad pública continúa bajo amenaza, y estamos de pie para defenderla", señala el comunicado

Los docentes reclaman "recuperación" de los salarios, "actualización del presupuesto universitario, incremento de las becas estudiantiles, presupuesto para el sistema científico".

También te puede interesar
En esta Nota