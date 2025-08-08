viernes 08 de agosto de 2025
ECONOMIA
CALENDARIO PREVISIONAL

ANSES: quiénes cobran jubilaciones y pensiones este viernes 8 de agosto según el calendario oficial

Anses comienza a pagar este jueves 8 de agosto a jubilados, pensionados y titulares de pensiones no contributivas con documentos terminados en 0. Incluye el aumento del 1,62% y el bono de $70.000 para haberes mínimos.

ANSES 20230914
ANSES. | Gtlza. Prensa Anses

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) comienza hoy jueves 8 de agosto con el calendario de pagos correspondiente al mes, e incluye a los jubilados y pensionados con DNI finalizado en 0, que perciben haberes mínimos, así como a los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas (PNC) con el mismo número de documento.

Aumento y bono para jubilados y pensionados de ANSES en agosto 2025

El cronograma de pagos contempla el ajuste mensual por inflación, que este mes es del 1,62 por ciento, y la continuidad del bono de refuerzo de 70.000 pesos destinado a quienes cobran la jubilación mínima. Para los beneficiarios con haberes superiores, el bono se paga de forma proporcional hasta alcanzar un tope de 379.294,80 pesos.

230325_anses_cedoc_g

Cuánto se cobra en agosto 2025

Jubilación mínima: $314.305,37 + bono de $70.000 = $384.305,37

PNC por invalidez o vejez: $220.013,76 + bono = $290.013,76

PUAM: $251.444,30 + bono = $321.444,30

Jubilación máxima: $2.114.977,59 (sin bono)

¿Quiénes reciben el bono de $70.000?

El refuerzo se entrega a quienes perciben un solo beneficio y cuyo monto no supere el haber mínimo. Quienes cobren más que la mínima, recibirán un bono proporcional hasta alcanzar un tope total de $379.294,80.

Quiénes cobran hoy 8 de agosto

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 0: viernes 8 de agosto

DNI terminados en 1: lunes 11 de agosto

DNI terminados en 2: martes 12 de agosto

DNI terminados en 3: miércoles 13 de agosto

DNI terminados en 4: jueves 14 de agosto

DNI terminados en 5: viernes 15 de agosto

DNI terminados en 6: lunes 18 de agosto

DNI terminados en 7: martes 19 de agosto

DNI terminados en 8: miércoles 20 de agosto

DNI terminados en 9: jueves 21 de agosto

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones: viernes 8 de agosto al miércoles 10 de septiembre

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: viernes 8 de agosto

DNI terminados en 2 y 3: lunes 11 de agosto

DNI terminados en 4 y 5: martes 12 de agosto

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 13 de agosto

DNI terminados en 8 y 9: jueves 14 de agosto

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: viernes 22 de agosto

DNI terminados en 2 y 3: lunes 25 de agosto

DNI terminados en 4 y 5: martes 26 de agosto

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 27 de agosto

DNI terminados en 8 y 9: jueves 28 de agosto

lv / lr

