La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) comienza hoy jueves 8 de agosto con el calendario de pagos correspondiente al mes, e incluye a los jubilados y pensionados con DNI finalizado en 0, que perciben haberes mínimos, así como a los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas (PNC) con el mismo número de documento.

Aumento y bono para jubilados y pensionados de ANSES en agosto 2025

El cronograma de pagos contempla el ajuste mensual por inflación, que este mes es del 1,62 por ciento, y la continuidad del bono de refuerzo de 70.000 pesos destinado a quienes cobran la jubilación mínima. Para los beneficiarios con haberes superiores, el bono se paga de forma proporcional hasta alcanzar un tope de 379.294,80 pesos.

Cuánto se cobra en agosto 2025

Jubilación mínima: $314.305,37 + bono de $70.000 = $384.305,37 PNC por invalidez o vejez: $220.013,76 + bono = $290.013,76 PUAM: $251.444,30 + bono = $321.444,30 Jubilación máxima: $2.114.977,59 (sin bono)

​ANSES actualiza la AUH en agosto 2025: cuánto se cobra y quiénes pueden acceder

¿Quiénes reciben el bono de $70.000?

El refuerzo se entrega a quienes perciben un solo beneficio y cuyo monto no supere el haber mínimo. Quienes cobren más que la mínima, recibirán un bono proporcional hasta alcanzar un tope total de $379.294,80.

Quiénes cobran hoy 8 de agosto

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 0: viernes 8 de agosto DNI terminados en 1: lunes 11 de agosto DNI terminados en 2: martes 12 de agosto DNI terminados en 3: miércoles 13 de agosto DNI terminados en 4: jueves 14 de agosto DNI terminados en 5: viernes 15 de agosto DNI terminados en 6: lunes 18 de agosto DNI terminados en 7: martes 19 de agosto DNI terminados en 8: miércoles 20 de agosto DNI terminados en 9: jueves 21 de agosto

ANSES oficializó la jubilación mínima de agosto de 2025 con aumento y bono: cuánto cobro

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones: viernes 8 de agosto al miércoles 10 de septiembre

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: viernes 8 de agosto DNI terminados en 2 y 3: lunes 11 de agosto DNI terminados en 4 y 5: martes 12 de agosto DNI terminados en 6 y 7: miércoles 13 de agosto DNI terminados en 8 y 9: jueves 14 de agosto

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: viernes 22 de agosto DNI terminados en 2 y 3: lunes 25 de agosto DNI terminados en 4 y 5: martes 26 de agosto DNI terminados en 6 y 7: miércoles 27 de agosto DNI terminados en 8 y 9: jueves 28 de agosto

lv / lr