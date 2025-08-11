La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará en agosto un incremento del 1,62% a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), calculado en base al dato de inflación de junio informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en cumplimiento del Decreto 274/24.

Además de la actualización de haberes por la fórmula de movilidad, los beneficiarios de esta prestación no contributiva recibirán un bono extraordinario de $70.000, lo que eleva el monto total a $321.444,30 durante el octavo mes del año.

Quiénes pueden acceder a la PUAM

La PUAM está dirigida a hombres y mujeres que cumplan con los siguientes requisitos:

Tener 65 años o más. Ser argentino o extranjera/o con 10 años de residencia continuada previos a la solicitud. No cobrar jubilación, pensión o retiro (nacional o provincial). No percibir planes sociales incompatibles.

El beneficio equivale al 80% de la jubilación mínima y busca garantizar un ingreso básico para quienes quedaron fuera del sistema jubilatorio tradicional.

Otros aumentos en prestaciones no contributivas

En agosto, ANSES también actualizará otros haberes:

Pensión por Invalidez y Pensión por Vejez: $290.013,76. Pensión Madre de 7 hijos: $384.305,37 (equivalente a la jubilación mínima).

Estos montos se calculan en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás, según el Decreto 274/24.

Fechas de pago en agosto 2025

El cronograma de cobro de la PUAM se organiza por la terminación del DNI:

DNI terminados en 0: 8 de agosto DNI terminados en 1: 11 de agosto DNI terminados en 2: 12 de agosto DNI terminados en 3: 13 de agosto DNI terminados en 4 y 5: 14 de agosto DNI terminados en 6: 18 de agosto DNI terminados en 7: 19 de agosto DNI terminados en 8: 20 de agosto DNI terminados en 9: 21 de agosto

Quienes tengan una cuenta bancaria registrada recibirán el depósito directamente en su caja de ahorro en la fecha asignada.

